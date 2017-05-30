закрыть
30 мая 2017, вторник, 18:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Компания с белорусскими корнями купила стартап украинцев

1
  • 30.05.2017, 17:14

Компания Intellectsoft, у которой в Беларуси находится главный центр разработки, приобрела украинский стартап Stanfy.

Купленный проект располагается в Кремниевой долине, но имеет корни в Украине. Информацию о сделке onliner.by подтвердили в минском офисе компании. Условия покупки, в том числе стоимость приобретения, держатся в тайне.

Стартап Stanfy, который занимается разработкой мобильных приложений, основан в 2005 году в Киеве. В настоящее время офис штаб-квартиры находится в Сан-Франциско. Открытая двенадцать лет назад в Беларуси Intellectsoft располагает офисами в Лондоне, Киеве, Осло, Минске и ряде других городов.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе