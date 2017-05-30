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На благотворительный бал в Брест пригласили французскую принцессу

  • 30.05.2017, 20:55

Принцесса Таня де Бурбон Пармская - прямая наследница династии Бурбонов, правивших во Франции и Испании с 1589 года.

Ее считают одной из хранительниц традиций высокой культуры французской королевской семьи. Таня де Бурбон Пармская – учредитель и президент Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса, основательница тематической премии, инициатор мастер-классов по обучению классическим стандартам организации торжеств и приема гостей как неотъемлемой части французской культуры, пишет kp.by.

Мероприятие в поддержку слабовидящих детей пройдет клубе «11:11». Его организовал фонд «Новое поколение» и проект «Променада». Все средства направят на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей.


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