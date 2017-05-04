Наталья Папкова нашлась на Окрестина 3 4.05.2017, 12:39

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

Брестская активиста отбывает «сутки» по предыдущему решению суда, за Первомай – оштрафована.

Выяснилось, что брестская активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова, задержанная 1 мая в Минске, в ЦИПе на Окрестина отбывает 15-суточный арест по приговору суда Ленинского района Бреста от 19 апреля. За участие в минской акции девушка осуждена к штрафу, сообщает ПЦ «Весна».

Административное дело против активистки, задержанной после выступления на первомайской акции на Октябрьской площади, рассматривалось 3 мая в суде Центрального района Минска. Судья Виктория Шабуня признала ее виновной по статье 23.34 КоАП и наказала штрафом в 30 базовых величин.

Наталья Попкова сейчас находится под арестом, который ей вынес 19 апреля судья Ленинского района Бреста Олег Миронюк. Это наказание было вынесено по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Сотрудники милиции задержали Наталью Папкову 17 марта недалеко от железнодорожного вокзала Бреста за переход дороги вне пешеходного перехода и предложили проехать в Ленинский РОВД, но она отказалась. В результате девушка была задержана и помещена в ИВС Бреста. На следующий день в Ленинском РОВД Папкова получила штраф в три базовые величины за переход дороги в неположенном месте, а также - протокол за неповиновение милиции.

Вечером 18 апреля активистку доставили в суд Ленинского района, где она попросила дать возможность обратиться за юридической помощью, заключить договор с адвокатом на осуществление защиты. В результате суд был перенесен на 19 апреля. Тогда Попкова попросила еще времени для поиска защитника и заявила отвод судье: Олег Миронюк часто выносит политически мотивированные приговоры активистам и журналистам. Получив отказ, Попкова покинула зал суда, и приговор о 15 сутках ареста был зачитан без нее.

Девушка некоторое время скрывалась, так как, очевидно, была замучена непрерывным преследованием: уже дважды отбывала административные аресты за участие в «Марше нетунеядцев» - сроками в семь и пять суток, а также содержалась в психиатрическом диспансере и наказывалась штрафами.