Пропал координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель? 1 4.05.2017, 14:37

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Евгений Афнагель

Активиста до сих пор не доставили в суд Центрального района, где с утра рассматривается его дело.

Дело координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, в связи с его участием в праздновании Первомая в центре Минска, рассматриваться сегодня в суде Центрального района, сообщает «Белсат».

Поддержать активиста к зданию Центрального суда пришли один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и его жена Марина Адамович, а также общественная активистка Нина Богинская. Богинская пришла в суд с плакатом, который пытался у нее забрать мужчина в штатском.

Виктория Шабуня, судья Центрального района, известная многочисленными приговорами по политическим делам.

Дело рассматривает судья Виктория Шабуня. Вместе с Евгением Афнагелем она рассматривала сегодня дело лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика. Сивчика признали «виновным» по части 3 статьи 23:34 КоАП (участие в «несанкционированном мероприятии») и приговорили к 15 суткам ареста.

Однако, как сообщила в «Фейсбуке» Марина Адамович, Евгения Афнагеля в суд Центрального района до сих пор не привезли, его местонахождение неизвестно.

Напомним, что Евгения Афнагеля задержали вчера вечером.