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Координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля судили тайно

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  • 4.05.2017, 16:16
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Власти боятся проявлений солидарности с лидерами народных протестов.

Сегодня в суде Центрального района Минска должно было рассматриваться дело координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля из-за его участия в праздновании Первомая в центре Минска. Однако задержанного вчера вечером активиста так и не привезли в суд.

Марина Адамович, супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича рассказала Charter97.org, что Евгения Афнагеля осудили тайно.

«Евгений Афнагель сейчас на Окрестина. Его должны были привезти сегодня в суд Центрального района и объявили о том, что будут судить именно там. Но в итоге в этот суд Афнагеля так не привезли, а позже адвокату сообщили, что он уже осужден и находится на Окрестина. При этом не сказали – где и кто осудил и сколько «суток» дали», - рассказала Марина Адамович.


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