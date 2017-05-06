Топливо подорожало в пятый раз с начала года 14 6.05.2017, 9:21

2,190

Фото: РИА Новости

С сегодняшнего дня в Беларуси в очередной раз дорожает топливо.

Это уже пятое по счету подорожание с начала года. И, как и в предыдущие дни, топливо с 6 мая дорожает на 1 копейку. Информацию подтверждает концерн «Белнефтехим».

Так, подорожание установлено приказом концерна под номером 140 от 05 мая 2017 года. С сегодняшнего дня цена за 1 литр бензина АИ-92-К5 будет составлять 1,17 бел. руб.

1 литр топлива АИ-95-К5 достиг стоимости 1,25 бел. руб.

1 литр дизельного топлива ДТ-К5 составит теперь 1,29 бел. руб.

Ранее в концерне «Белнефтехим» неоднократно заявляли, что изменения стоимости моторного топлива будут проходить поэтапно. «Белнефтехим» подчеркивает, что цена топлива в стране будет претерпевать изменения сообразно конъюнктуре нефтяного рынка.