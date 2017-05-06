Накануне дня выборов Макрон опережает Ле Пен 6.05.2017, 15:38

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Согласно опросу за Макрона готовы отдать свой голос преимущественное большинство избирателей - 63%.

Финальный социологический опрос перед президентскими выборами во Франции показал, что преимуществе у центриста Эмманюэля Макрона, передает «Радио Свобода».

Опрос Ifop-Fiducial, обнародованный 5 мая, показал, что за Макрона готовы проголосовать 63% избирателей, а за лидера Национального фронта Марин Ле Пен - 37%.

Согласно опросу компании Elabe, проведенного за два дня до выборов, за Макрона готовы голосовать 62% французов, за Ле Пен - 38%.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет завтра, 7 мая. Согласно соцопросу, предполагаемая явка может быть второй худшей с 1965 года - около 75%.