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Накануне дня выборов Макрон опережает Ле Пен

  • 6.05.2017, 15:38
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Согласно опросу за Макрона готовы отдать свой голос преимущественное большинство избирателей - 63%.

Финальный социологический опрос перед президентскими выборами во Франции показал, что преимуществе у центриста Эмманюэля Макрона, передает «Радио Свобода».

Опрос Ifop-Fiducial, обнародованный 5 мая, показал, что за Макрона готовы проголосовать 63% избирателей, а за лидера Национального фронта Марин Ле Пен - 37%.

Согласно опросу компании Elabe, проведенного за два дня до выборов, за Макрона готовы голосовать 62% французов, за Ле Пен - 38%.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет завтра, 7 мая. Согласно соцопросу, предполагаемая явка может быть второй худшей с 1965 года - около 75%.


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