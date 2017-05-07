«На иждивении имею 4-х человек – Сашу, Витю, Диму и Колю» 13 7.05.2017, 9:51

Владимир Непомнящих

Фото: svaboda.org

Гомельского активиста оштрафовали за фото Гитлера и Лукашенко.

Активиста Гомельской городской организации ОГП Владимира Непомнящих осудили за репост в социальной сети «Одноклассники». На картинке, которую перепостил Владимир, изображены Адольф Гитлер и Александр Лукашенко - оба в военной форме.

Судебное заседание началось вчера в 15.00 в суде Центрального района Гомеля, сообщает сайт ucpb.org.

Фото: facebook.com

Протокол рассматривал судья Сергей Карманович. На суде Владимир Непомнящих заявил, что «имеет на иждивении четырех человек — Сашу, Витю, Диму и Колю, и всех из одной семьи, Лукашенко», сообщила в «Фейсбуке» гомельская правозащитница Виктория Федорова.

Судья признал активиста виновным и наказал штрафом в пять базовых величин.