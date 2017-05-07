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«На иждивении имею 4-х человек – Сашу, Витю, Диму и Колю»

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  • 7.05.2017, 9:51
Владимир Непомнящих
Фото: svaboda.org

Гомельского активиста оштрафовали за фото Гитлера и Лукашенко.

Активиста Гомельской городской организации ОГП Владимира Непомнящих осудили за репост в социальной сети «Одноклассники». На картинке, которую перепостил Владимир, изображены Адольф Гитлер и Александр Лукашенко - оба в военной форме.

Судебное заседание началось вчера в 15.00 в суде Центрального района Гомеля, сообщает сайт ucpb.org.

Фото: facebook.com

Протокол рассматривал судья Сергей Карманович. На суде Владимир Непомнящих заявил, что «имеет на иждивении четырех человек — Сашу, Витю, Диму и Колю, и всех из одной семьи, Лукашенко», сообщила в «Фейсбуке» гомельская правозащитница Виктория Федорова.

Судья признал активиста виновным и наказал штрафом в пять базовых величин.


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