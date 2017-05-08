В Гомеле произошел пожар на судоремонтном заводе 8.05.2017, 16:06

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Фото: gomel.today

Причины ЧП выясняются.

Вечером 7 мая гомельчане увидели густой дым в районе автомобильного моста на улице Хатаевича, поднявшийся на несколько десятков метров.

По информации сайта gomel.today, около 20.15 загорелось здание бывшей транспортной проходной Гомельского судостроительно-судоремонтного завода. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли две спецмашины МЧС, милиция а также "скорая помощь". Спасатели быстро ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших при происшествии нет.

Причины пожара выясняются. Вряд ли виновным стало короткое замыкание электропроводки, так как экс-проходная давно не подключена к силовой сети.

Кстати, в последнее время завод почти прекратил свое производство. Значительная часть его территории передана в аренду частным предприятиям либо пустует.