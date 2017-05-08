Ушел из жизни писатель Николай Аврамчик 8.05.2017, 19:53

Соавтор «Сказа о Лысой горе» скончался на 97 году жизни.

Сегодня в Минске после тяжелой продолжительной болезни скончался старейший член Союза белорусских писателей, поэт Николай Аврамчик. Ему было 97 лет. Об этом сообщил сайт писательской организации.

Микола Аврамчик родился 14 января 1920 года в Плесах Бобруйского района Могилевской области в крестьянской семье.

Окончил школы в Плесах и Телуше. В 1938 году поступил на филологический факультет Минского педагогического института, одновременно работал в редакции газеты «Пионер Беларуси», познакомился с Янкой Купалой, Кузьмой Чорным, Алесем Соловьем, о которых оставил воспоминания.

Микола Аврамчик был ветераном Второй мировой, участвовал в боях на Северо-Западном и Волховском фронтах. В июне 1942 г. оказался в окружении и в плену у испанцев, после немцами был вывезен в Рур на каменноугольные шахты. В апреле 1945 года освобожден англичанами.

После войны работал на восстановлении Донбасса. Окончил филологический факультет БГУ (1949). Работал в редакциях газет «Чырвоная змена», «Литаратура и мастацтва», в журнале «Полымя», в 1953-1980 - редактор отдела поэзии журнала «Маладосць». Член Союза писателей с 1947 года.

Дебютировал стихами в 1937 г. в бобруйской газете «Коммунист». Автор книг поэзии «Пярэдні край» (1949), «Шляхамі дружбы» (1952), «Ключы жураўліныя» (1960), «Сустрэча былых канагонаў» (1963), «Універсітэцкі гарадок» (1967), «Агледзіны» (1969), «Як на далоні» (1970), «Дрэва дружбы» (1973), «Вадовішча» (1976), «У падзямеллі» (роман, 1986), «Анкета: Выбранае» (1990), сборника стихов для детей «Дружба» (1950).

Автор книги воспоминаний «Знакомые фигуры» (2004), посвященной белорусским деятелям.

Только в последние годы стало известно, что это Николай Аврамчик вместе с Нилом Гилевичем написал «Сказ про Лысую гору» - культовую анонимную поэму 1980-х.

Перевел на белорусский язык отдельные произведения Дж. Байрона, А. Мицкевича, Л. Украинки, И. Франко, М. Джалиля, Г. Эмина, И. Куратава, С. Есенина, Я. Смелякова.

Николай Яковлевич был награжден орденами «Знак Почета», Отечественной войны II степени и медалями. Лауреат Литературной премии имени Янки Купалы (1964).

Прощание с Николаем Яковлевичем состоится 10 мая в 10.30, в прощальной зале Лечкомиссии (Минск, улица Красноармейская 10).

Редакция Сharter97.org выражает соболезнования родным и близким писателя.