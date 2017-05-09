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Ветеран Афганистана героически поднял национальный флаг на параде в Бресте

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  • 9.05.2017, 14:44
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Александр Сахарук
Фото: svaboda.org

Александра Сахарука задержала милиция.

Об этом «Свабодзе» сообщил брестский правозащитник Владимир Величкин:

«Александр одел военную форму, медаль, бело-красно-белую ленту и пошел на мероприятие на пересечении улиц Ленина и Машерова. Когда колонна двинулась в сторону крепости, он поднял бело-красно-белый флаг и прошел с ним минуты три просто за «бессмертным полком». К Александру подошли люди в штатском и приказали убрать флаг. Он отказался, объяснив, что это его национальная гордость. В результате, его забрали и доставили в Ленинский РОВД, где он сейчас и находится,»- рассказал правозащитник.

Владимир Величкин добавил, что Александр Сахарук - ветеран войны в Афганистане, он награжден боевой медалью «За отвагу».


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