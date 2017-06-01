Сотрудник клуба «Патриот»: С Николая Михалькова и его сына сняли обвинения 2 1.06.2017, 13:59

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Николай Михальков

Основатель и руководитель клуба «Патриот» вернулся на работу.

В разговоре с «Радыё Свабода» один из сотрудников бобруйского клуба «Патриот» сообщил, что глава клуба Николай Михальков, недавно выпущенный из-под стражи, вернулся на работу и сообщил коллегам, что с него и его сына Яна сняты обвинения.

Михальковых, как и других задержанных по «делу патриотов», обвиняли в «организации незаконного вооруженного формирования, наличии незарегистрированного оружия и подготовке массовых беспорядков».

Задержали их 23-24 марта, выпустили Яна 29 апреля, а Николая 18 мая. Николая Михалькова после освобождения еще вызывали на дополнительные допросы в Минск.

Сейчас Николай Михальков приступил к своей работе в клубе «Спутник» при бобруйском Центре творчества детей и молодежи. Частью «Спутника» и является военно-спортивный клуб «Патриот».

Шидловская: об этом говорить как о факте пока рано

«До мне также дошли сведения, что якобы с отца и сына Михальковых сняли обвинения, но об этом говорить как о факте пока рано. Адвокат это сейчас выясняет, ему нужно поговорить со следователем, поэтому подождем с выводами», - сообщила общественная представительница семей политзаключенных по «делу патриотов» Нина Шидловская.