Николай Михальков вернулся на работу в клуб «Патриот» 4 1.06.2017, 19:24

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Фото: komkur.info

Патриоту до сих не вернули ни телефон, ни автомобиль, ни даже паспорт.

В бобруйском клубе «Спутник», частью которого является военно-спортивный клуб «Патриот», подтвердили, что Николай Михальков от вчерашнего дня вернулся к своей работе.

«31 мая у нас было совещание в городском Центре творчества детей и молодежи, - сказала «Радыё Свабода» глава «Спутника» Галина Симонова. - На совещание пришел Николай, сообщил нам, что снимают все обвинения с него и сына Яна. Мы обрадовались, обнимали его, целовали. Он поблагодарил за поддержку, что не бросили его, сказал, что рад вернуться к работе. А как мы его бросим? Он прекрасный педагог, мы все ждали его возвращения, надеялись на скорейшее завершение таких внезапных испытаний. Так что теперь Николай приступил к работе в нашем клубе».

В июне на базе «Спутника» открывается летний лагерь «Эврика», сейчас готовится программа занятий и экскурсий. Николай Михальков также будет занят в этом деле. Что касается лесного палаточного лагеря «Бригантина», где проходили летние занятия клуба «Патриот» и который Лукашенко окрестил «лагерем боевиков в лесах под Осиповичами», он также работает. Теперь сотрудники заняты пополнением технической базы. И если в прошлые годы сюда приезжали по 20 подростков, теперь ожидается 35.

«Ни один из «Патриота» не ушел, - говорит Галина Симонова. - Все ребята были постоянно с нами на связи, все ждали возвращения своего учителя».

Николаю до сих пор не вернули ни телефон, ни автомобиль, ни даже паспорт. Как он сказал коллегам, при освобождении из СИЗО его привезли на вокзал, купили за 6 рублей билет и посадили в поезд. Так он оказался в родном Бобруйске.

«Наконец это время прошло, - говорит Галина. - Это же было как страшный сон: вот 23 марта, закрываешь глаза, открываешь - и будто 24 марта. Только где-то между этим те страшные два месяца».