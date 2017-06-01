Наталья Папкова: Мы продолжим выходить на улицы 5 1.06.2017, 21:13

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

Брестская Жанна д'Арк призывает белорусов сопротивляться и отстаивать свои права.

Акции протестов против декрета о «тунеядстве» в Бресте собирали от нескольких сотен до тысячи человек. На уличных маршах и пикетах появлялись и новые лидеры, среди которых тридцатилетняя общественная активистка Наталья Попкова. Она всегда находилась в эпицентре протестов и узнать ее можно было по бело-красно-белому флагу, который Наталья набрасывала на плечи, передает «Радыё Рацыя».

«Страна катится с большой скоростью в никуда. Меня берет ужас за будущее моей страны и за будущее моего города. И если сейчас это движение в никуда не остановить, то получится так, что наша страна вообще может исчезнуть или стать рабской страной. Сейчас видно, что люди начали беспокоиться и выходить на улицы, чтобы противостоять этому.

Почему я выходила на акции протеста? Потому что декрет о «тунеядцах» противоречит всем законам, в том числе Конституции Беларуси. Мне и людям это не нравится. Когда по всей стране идут репрессии против активистов и простых людей - невозможно оставаться в стороне в такой ситуации.

Мы будем продолжать делать акции и поднимать гражданское сообщество, чтобы они отставили свои права.

Сейчас, к примеру, грядут учения «Запад-2017». Мы должны все сделать, чтобы их не допустить, потому что я не уверена, что российские войска после этого уйдут с нашей земли. К тому же они могут с нашей страны ударить по другим странам», - заявила Наталья Папкова.