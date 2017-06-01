Алесь Беляцкий: Судьба патриотов беспокоит все белорусское общество 1.06.2017, 22:57

Алесь Беляцкий

Правозащитный центр «Вясна» продолжает следить за развитием дела политзаключенных.

Правозащитный центр «Вясна» продолжает следить за развитием судбы политзаключенных.

Напомним, в марте по обвинению в «подготовке массовых беспорядков» были задержаны 32 человека. Сейчас из изолятора освобождены 16 из них. С некоторых, например, как с руководителя клуба «Патриот» Николая Михалькова и его сына Яна обвинения сняты. Но одновременно появилась информация и о пытках некоторых задержанных.

Глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий по этому поводу обратился к Генеральному прокурору Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

- Ждем ответа на это письмо. Я опасаюсь, что ответ может быть очень формальным. Думаю, что если бы с таким запросом обратились родственники и адвокаты, представляющие заключенных, здесь уже прокуратура должна была бы отвечать по существу. Но одна из наших задач - предупредить белорусские власти, правоохранительные органы, КГБ, что это дело находится под пристальным контролем правозащитников. Мы очень внимательно следим за всей информацией, касающейся заключенных. И во-вторых, это дело беспокоит все белорусское общества. Поэтому мы будем реагировать на любую информацию, которая приходит от заключенных. И если действительно появятся какие-то факты, которые будут свидетельствовать о нарушении их прав, то будем громко говорить об этом и требовать защиты прав и все то, на что они могут рассчитывать при заключении - это на адвокатскую помощь и человеческое обращение. И следить, чтобы эти нормы были соблюдены.

- Как, по вашему мнению, будет развиваться это дело? Ведь сначала, после задержания в марте, появилась мысль, что это удар властей накануне возможных массовых протестов. Протесты закончились. Очевидно, что не будет их летом, а дело продолжается.

- Дело продолжается. И очевидно, что она будет длиться еще несколько месяцев. Когда состоится суд, трудно сказать, потому что фактически всем задержанным продлили срок содержания. Поэтому где-то до полугода будет идти «расследование» и этот процесс. К сожалению, люди находятся в заключении, хотя по большому счету они могли бы находиться и дома. Есть другие формы содержания. Здесь явный сигнал для всего белорусского общества, что любая общественная активность, неподконтрольных этому государству, может находиться под пристальным наблюдением, прессингом властей.

- Есть сведения, что некоторые задержанные дают какие-то показания на других задержанных. Но если подтвердится информация о пытках, насколько суд может доверять таким сведениям?

- Надеемся, что суд будет открытым, и мы будем очень внимательно анализировать всю информацию, которая будет озвучена как политзаключенными, так и другой стороной.

И на основании этого сделаем выводы, насколько все это соответствует объективному независимому судебному разбирательству, - сказал Алесь Беляцкий.