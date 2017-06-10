Милицейский беспредел в Столине 7 10.06.2017, 8:27

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Скандальные истории о белорусской милиции появляются в СМИ чуть ли не ежедневно.

Скандальные истории о белорусской милиции появляются в СМИ чуть ли не ежедневно.

В конце мая в квартиру к Виктору Пигалю постучал участковый — мол, чтобы оформить мужчину на ЛТП (Лечебно-трудовой профилакторий). Мужчину увезли в РОВД — и, по словам Виктора, уже в дороге милиционеры начали ему угрожать, а после применили силу, сообщает «Белсат».

После в участке на Виктора Пигаля составили протокол — за то, что он якобы был пьяным в общественном месте, но так как мужчину забрали из собственного дома, и даже на улице побыть он не успел, то и подписывать протокол Виктор отказался.

Милиционеры снова начали издеваться над мужчиной

«Я решил при первой возможности сбежать — 2-й этаж был свободен, я, не долго думая, выскочил во дворик, там где машины стоят на асфальте», — вспоминает Пигаль.

Но упал Виктор неудачно — и сам подняться уже не смог. Милиционеры подняли мужчину к отвели в РОВД, но, по словам Виктора, долго отказывались вызвать скорую.

«Короче они достали уже меня, я им говорю — ну возьмите тогда добейте меня, а они говорят, это был участковый — а никто не знает, что ты здесь, если разобраться, закинем тебя в подвал», — рассказывает Пигаль.

Милиционеры отвезли Виктора в больницу, где он пребывает и сейчас.

Получить комментарий в Столинском РОВД «Белсат» не смог — корреспондентам ответили, что пообщаться с исполнителем обязанностей начальника пока нет возможности, трубку он также не снимает. Тем временем истории о милицейском насилии появляются в СМИ чуть ли не ежедневно.

Виктор подавать жалобу на милиционеров не планирует, хотя и знает их имена и фамилии — но говорит, что у него нет на это ни денег, ни сил.