«Светлана Александровна, съездите в Вороновский район» 13 10.06.2017, 8:59

Анджей Почобут

Фото: gazeta.pl

Журналист Анджей Почобут ответил писательнице Светлане Алексиевич.

«По интренету гуляет цитата уважаемого человека и Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич: «Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно».

Оригинал интервью посмотреть не смог, пришлось ограничится только этим фрагментом, что естественно оставляет очень широкие возможности для интерпретации и объяснений, (дескать вырвали из контекста и т.д.).

Тем не менее это высказывание неприятно резануло.

Получается, ведь, страшные люди «эти католики». Им только дай оружие и там смотри как они сразу же начнут убивать «православных или кого угодно».

И это несмотря на то, что католики в Беларуси меньшинство. Есть разные цифры обычно дают от 10 до15 процентов. Но сколько не было бы - это все равно меньшинство.

И какой следует сделать вывод из этого высказывания Алексиевич? Ну да. За католиками нужен глаз да глаз. а то ой чего они могут натворить.

Светлана Александровна, вы б съездили в Вороновский или Щучинский районы. Там большинство жителей католики. И вы б увидели насколько часто на въезде в деревни там мирно соседствуют католический и православный кресты. И ни у кого, несмотря на то, что католиков, повторюсь, там подавляющее большинство, это соседство не вызывает протеста или неудовольствия.

Более того, это соседство на Гродненщине выглядит нормальным и естественным.

А потом бы я вам советовал поездить, скажем, по Гомельщине. Часто ли вы там увидите мирно стоящие друг возле друга католические и православные кресты? Тем временем количество католиков на Гомельщине вполне сравнимо с количеством православных в Вороновском районе...

Съездите в Лельчицы. Быть может вам расскажут, как в 2009 году там сносили католический крест, который был установлен на въезде в городок ибо власти посчитали, что он... неэстетичен.

Так где спрашивается эти страшные католики, которым дай танки и они начнут убивать?

Я не буду утверждать, что религиозный или национальный конфликт не возможен. Всяко в истории бывало и всякое может случится. Может вообще завтра инопланетяне на Октябрьской площади высадятся...Чего только не бывает в нашем жестком и безумном мире. Однако эти гипотетические угрозы не могут быть поводом, для того чтобы вот так вот безапеляционно рубить с плеча, обвиняя заведомое меньшинство в агрессивности в отношении большинства», - написал Анджей Почобут в «Фейсбуке».