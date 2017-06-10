закрыть
10 июня 2017, суббота, 10:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Светлана Александровна, съездите в Вороновский район»

13
  • 10.06.2017, 8:59
Анджей Почобут
Фото: gazeta.pl

Журналист Анджей Почобут ответил писательнице Светлане Алексиевич.

«По интренету гуляет цитата уважаемого человека и Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич: «Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно».

Оригинал интервью посмотреть не смог, пришлось ограничится только этим фрагментом, что естественно оставляет очень широкие возможности для интерпретации и объяснений, (дескать вырвали из контекста и т.д.).

Тем не менее это высказывание неприятно резануло.

Получается, ведь, страшные люди «эти католики». Им только дай оружие и там смотри как они сразу же начнут убивать «православных или кого угодно».

И это несмотря на то, что католики в Беларуси меньшинство. Есть разные цифры обычно дают от 10 до15 процентов. Но сколько не было бы - это все равно меньшинство.

И какой следует сделать вывод из этого высказывания Алексиевич? Ну да. За католиками нужен глаз да глаз. а то ой чего они могут натворить.

Светлана Александровна, вы б съездили в Вороновский или Щучинский районы. Там большинство жителей католики. И вы б увидели насколько часто на въезде в деревни там мирно соседствуют католический и православный кресты. И ни у кого, несмотря на то, что католиков, повторюсь, там подавляющее большинство, это соседство не вызывает протеста или неудовольствия.

Более того, это соседство на Гродненщине выглядит нормальным и естественным.

А потом бы я вам советовал поездить, скажем, по Гомельщине. Часто ли вы там увидите мирно стоящие друг возле друга католические и православные кресты? Тем временем количество католиков на Гомельщине вполне сравнимо с количеством православных в Вороновском районе...

Съездите в Лельчицы. Быть может вам расскажут, как в 2009 году там сносили католический крест, который был установлен на въезде в городок ибо власти посчитали, что он... неэстетичен.

Так где спрашивается эти страшные католики, которым дай танки и они начнут убивать?

Я не буду утверждать, что религиозный или национальный конфликт не возможен. Всяко в истории бывало и всякое может случится. Может вообще завтра инопланетяне на Октябрьской площади высадятся...Чего только не бывает в нашем жестком и безумном мире. Однако эти гипотетические угрозы не могут быть поводом, для того чтобы вот так вот безапеляционно рубить с плеча, обвиняя заведомое меньшинство в агрессивности в отношении большинства», - написал Анджей Почобут в «Фейсбуке».


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?