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Под Брестом милиция увезла с собой четыре тонны пива из частной пивоварни

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  • 10.06.2017, 10:59
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Фото: uvd.brest.gov.by

Напрашивается непечатный вопрос: ребята, вам памперсы не понадобятся?

В Брестском районе сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями изъяли почти четыре тонны пива на одной из частных пивоварен. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, на продукции отсутствовали акцизные марки Беларуси.

Правоохранители провели проверки одного из частных предприятий по производству пива и обратили внимание на 3590 литров безакцизной продукции. Также владельцы не смогли представить документы, подтверждающие легальность ее изготовления и хранения.

Сотрудники милиции подозревают, что предприятие покупало пиво у другой компании и продавало под видом собственной продукции. Продукция на общую сумму 21500 рублей (около 11,5 тыс. долларов) была изъята. Проводится проверка.

Фото: uvd.brest.gov.by

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