Тадеуш Кондрусевич написал открытое письмо Светлане Алексиевич 13 10.06.2017, 11:37

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава Католического костела Беларуси напомнил писательнице об ответственности за свои слова.

Текст открытого письма Митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич опубликовал сайт catholic.by.

«Глубокоуважаемая Светлана Александровна!

Когда в 2015 г. Вы получили Нобелевскую премию, я, принимая участие в работе Синода Епископов на тему семьи в Ватикане, попросил слова и объявил о том, что Вы стали лауреатом самой престижной премии по литературе — и епископы всего мира Вам аплодировали.

Вся Беларусь тоже радовалась этому знаковому событию.

Сегодня, находясь за границей на торжествах епископских посвящений нового Митрополита Белостокского архиепископа Тадеуша Войды, я с большой печалью и тревогой воспринял Ваши слова: «Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно».

Со всей уверенностью хочу подчеркнуть, что это даже невозможно себе представить в Беларуси, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются нашим национальным сокровищем и достойным примером для всего мира.

Невооруженным глазом видно, что Католическая Церковь, как и Православная Церковь и другие вероисповедания в Беларуси делают все возможное, чтобы развивать отношения между собой и обществом.

По Вашим словам, «человек — достаточно несовершенное существо, ему в голову можно вложить все, что угодно». Да, действительно, человеческая природа деформирована первородным грехом, но с Божьей помощью он может противостоять соблазнам и вызовам времени, и если будет прибегать к ней, то никому не удастся вложить в его голову все, что угодно.

Не хотелось бы, чтобы Ваши слова как лауреата Нобелевской премии были восприняты как призыв к межконфессиональной конфронтации. Наоборот, они должны вносить мир и консолидацию в наше общество.

Надеюсь, что в Ваших словах не было плохого намерения в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи публичными лицами, необходимо помнить об ответственности за свои слова.

Выражаю надежду, что несмотря на Вашу нецерковность, Вы с уважением будете относиться к естественному праву человека на религиозную свободу, которое ему гарантирует Конституция Республики Беларусь. От всего сердца желаю Вам, чтобы Ваши усилия как лауреата Нобелевской премии способствовали гармоничному и мирному развитию нашего общества».

Минск — Белосток, 9 июня 2017 года.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич,

Митрополит Минско-Могилевский

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси.