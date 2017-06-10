Леонид Судаленко: Владислав Гисматович, вы нарушили Конституцию Беларуси 10 10.06.2017, 14:42

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник потребовал от начальника милиции в Добруше объяснить, какими законами он руководствуется.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко обратился к начальнику милиции Добруша Владиславу Гасымову с открытым письмом.

Текст письма опубликовал сайт «Гомельская весна».

«Начальнику отдела внутренних дел

Добрушского райисполкома

Гасымову Владиславу Гисматовичу

Открытое письмо!

Владислав Гистамович, я Леонид Судаленко, житель города Гомеля, занимающийся вопросами защиты прав человека в своей стране.

8 июня текущего года мне стало известно, что в подчиненном вам райотделе милиции к задержанному гражданину России Мураду Амриеву не допускают специально прибывшего для оказания правовой помощи российского адвоката (Московская коллегия адвокатов).

В этот же день я вместе с белорусским адвокатом (Гомельская областная коллегия адвокатов), имеющим право на оказание правовой помощи, в том числе и находящимся на территории нашей страны иностранцам, прибыли в Добрушский РОВД для оказания задержанному правовой помощи.

Задержанный гражданин РФ, прося политического убежища в нашей стране, требовал предоставление ему адвоката. Адвокат в это время вел с вами переговоры о допуске его к задержанному, но к человеку, требующему правовой помощи, вы ни российского, ни белорусского адвоката так и не допустили.

Владислав Гистамович, в районной газете «Добрушский край» сегодня появился ваш комментарий (цитата):

– Для нас задержанный является рядовым гражданином Российской Федерации, нарушившим закон. Ни о нем самом, ни о его проблемах и причинах бегства из России мы ничего не знали. Впрочем, и после поднятого в интернет-пространстве ажиотажа мы особо этими вопросами не интересовались. При принятии решения руководствовались только фактами, своим законодательством.

Владислав Гистамович, я уверен, вам известно о праве каждого человека на юридическую помощь. Напомню лишь, что противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь прямо запрещено Конституцией.

Правовое положение иностранцев на территории нашей страны установлено Законом «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», статьей 4 которого определено, что иностранцы на территории Республики Беларусь пользуются правами наравне с ее гражданами. Особенности правового положения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, регулируются специальными законодательными актами Республики Беларусь. Статья 16 указанного Закона наделяет иностранцев в нашей стране всеми средствами правовой защиты прав и свобод личности, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.

Находящийся под вашей ответственностью иностранный гражданин заявил о политическом убежище в нашей стране, следовательно, после такого заявления на его стали распространяться и нормы специального законодательства – Закона «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь».

Привожу статью 5 указанного Закона: «Иностранцы, ходатайствующие о защите, не могут быть возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Они также не могут быть возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где им угрожают пытки».

Хотя вы, по вашему же признанию «особо не интересовались поднятым в интернет-пространстве ажиотажем», связанным с задержанным гражданином РФ, отмечаю, проверить причины, по которым иностранец просит убежища в нашей стране являлось вашей святой обязанностью! Такой же обязанностью, как и допустить к человеку, требующему правовой помощи адвоката!

Владислав Гистамович! Вы не сделали ни того ни другого. Тем самым вы взяли на себя ответственность за нарушение Конституции и законодательства Республики Беларусь!

У меня вопрос: - заявляя о том, что вы руководствовались своим законодательством, что вы имели ввиду?»