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Начальница цеха гомельского «Коминтерна»: Никто не ожидал от Светы такого

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  • 10.06.2017, 15:37
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Стали известные новые детали о попытке самосожжения работницы на проходной в Гомеле.

Трагедией личного характера называют государственные СМИ попытку самосожжения, которую вчера предприняла женщина в Гомеле.

Татьяна Крентовская, начальник экспериментального цеха ОАО «Коминтерн» (именно тут женщина работала уборщицей), сообщила телеканалу СТВ:

– Конечно весь коллектив в трансе, другого слова нет. Это неожиданно, непонятно и необъяснимо. Никто не ожидал от Светы такого.

На предприятии говорят, что проблем в коллективе у пострадавшей не было, материальных проблем она не испытывала. О гомельчанке известно, что недавно из жизни ушел ее супруг, а последнюю неделю женщина проходила курс лечения в отделении неврозов. В настоящее время все обстоятельства случившегося изучает следственно-оперативная группа. Есть сведения о том, что у женщины найдены предсмертные записки.

Напомним, что по рассказам очевидцев, перед тем, как себя поджечь, женщина выкрикнула: «У меня украли 18 лет стажа!» Таким образом, проблемы личного характера это, скорее всего, не только смерть мужа, но и невозможность получить нормальную пенсию.


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