В Киеве тысячи людей отпраздновали вступление в силу безвиза с ЕС 13 11.06.2017, 8:08

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Сегодня, 11 июня, вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

В центре Киева, на улице Крещатик и Европейской площади, прошли массовые гуляния по случаю вступления в действие безвизового режима Украины с Европейским Союзом, пишет nv.ua.

В субботний вечер в центре города собралось свыше 10 тысяч человек, в основном молодые люди, некоторые из них держали флаги ЕС и национальные флаги Украины.

На Европейской площади состоялся праздничный концерт.

Со сцены с этим знаменательным событием также поздравил всех украинцев президент Украины Петр Порошенко.

«Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и боролось не одно поколение наших предков! Сегодня мы собрались, чтобы вместе выполнить настоящую «оду радости» по случаю получения законного права и реальной возможности безвизовых поездок в ЕС», – сказал он.

Правопорядок в центре столицы охраняло небольшое количество правоохранителей, массовые гуляния прошли спокойно.

Напомним, в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны ЕС и некоторых отдельных членов Шенгенской зоны.

Решение об отмене въездных виз для украинцев в Евросоюз было подписано в Страсбурге 17 мая 2017 года председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в ЕС Мальты.