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Тимофей Калачев о назначении Кучука: Надо идти вперед и двигаться дальше

  • 11.06.2017, 13:44
Леонид Кучук

Белорусский полузащитник «Ростова» спокойно отнесся к смене главного тренера футбольного клуба.

Ростовскую команду возглавил Леонид Кучук.

— Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены, — приводит sport-express.ru слова Тимофея Калачева. — В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.

Мы познакомились с новым тренером, все прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы еще познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет.


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