Беларусь и Россия будут расчитываться за нефть и газ в российских рублях 12 11.06.2017, 19:59

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Фото с сайта izvestiacontent.ru

Переход может осуществиться до конца этого года.

Россия и Беларусь приступили к согласованию проекта соглашения, который предусматривает переход на российские рубли в расчетах за поставки нефти и газа.

Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский в кулуарах конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.

«Даты точной переговоров нет, но есть проект соглашения, в котором это будет предусматриваться (переход на расчеты в рублях. — Прим. ТАСС). Он сейчас проходит согласование в Российской Федерации», — сказал он.

Замминистра также выразил надежду, что сам переход может осуществиться до конца этого года.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщал, что Москва и Минск вернутся к вопросу о переходе на рубли во втором полугодии. Сообщалось, что стороны намерены разработать правила единого рынка газа к 1 января 2018 года.

Напомним, что обсуждение перехода на российские рубли при расчетах за нефть и газ между Москвой и Минском идет уже не один год.