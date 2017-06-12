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Беларусь – Новая Зеландия: Букмекеры cтавят на хозяев

  • 12.06.2017, 13:26
Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Сборная Беларуси по футболу играет свой первый за пять лет матч в Минске.

Сегодня сборная Беларуси проведет домашний товарищеский матч против Новой Зеландии, пишет «Трибуна».

Букмекеры отдают преимущество команде Игоря Криушенко.

БК «Париматч» на победу Беларуси выставил коэффициент 2,02, на победу Новой Зеландии – 4,00, на ничью – 3,20.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа белорусов – 2,00, победа Новой Зеландии – 4,3, ничья – 3,25.

Напомним, матч на минском стадионе «Трактор» начнется в 19.00 по белорусскому времени.


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