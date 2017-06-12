Беларусь – Новая Зеландия: Букмекеры cтавят на хозяев
- 12.06.2017, 13:26
Сборная Беларуси по футболу играет свой первый за пять лет матч в Минске.
Сегодня сборная Беларуси проведет домашний товарищеский матч против Новой Зеландии, пишет «Трибуна».
Букмекеры отдают преимущество команде Игоря Криушенко.
БК «Париматч» на победу Беларуси выставил коэффициент 2,02, на победу Новой Зеландии – 4,00, на ничью – 3,20.
«Марафон» выставил следующие котировки: победа белорусов – 2,00, победа Новой Зеландии – 4,3, ничья – 3,25.
Напомним, матч на минском стадионе «Трактор» начнется в 19.00 по белорусскому времени.