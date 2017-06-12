Родственники гомельчанки, которая подожгла себя на «Коминтерне»: Ее довели на работе 18 12.06.2017, 14:45

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Женщина по-прежнему в реанимации.

Родственники гомельчанки, которая пыталась совершить акт самосожжения, рассказали kp.by о том, что привело к этой трагедии.

Напомним, в пятницу рано утром 55-летняя уборщица гомельского предприятия «Коминтерн» облила себя горючей жидкостью и подожгла. Одежда сразу вспыхнула, но другой работник набросил на женщину покрывало и потушил огонь. Пострадавшую забрала «скорая». В больнице диагностировали ожоги 50% тела и перевели женщину на искусственную вентиляцию легких. В понедельник она по-прежнему находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Медики заявляли, что когда «скорая» привезла женщину, она была в сознании и говорила, что в последние дни проходила амбулаторное лечение в психиатрической больнице. А администрация предприятия заявила, что отчаянный шаг уборщицы не связан с работой - у нее была хорошая зарплата и условия труда, но недавно у женщины умер муж, и после этого у нее начались проблемы с психикой. Слова женщины о том, что у нее украли стаж, которые она сказала перед тем, как поджечь себя, на предприятии объяснили тем, что работница в последнее время занималась оформлением пенсии, но из России, где она работала раньше, пришли не все документы.

Журналистам удалось связаться с родственниками женщины, которые просили не называть их, а также не писать имя и фамилию пострадавшей женщины. Родные возмущены тем, как о трагедии рассказывают официальные лица:

- Ее муж умер уже давно, пять лет назад. И ни на каких учетах в психбольнице она не стояла, лечение там не проходила. На самом деле ее довели на работе. Раньше она работала на полторы ставки, но полставки забрали. А самая главная проблема была с оформлением пенсии. Ей действительно не прислали из России все документы, но не только в этом причина. С отделом кадров предприятия было много проблем, ее так довели, что она перестала спать. И потом это случилось.

По факту инцидента Гомельский городской отдел проводит проверку, но ее ход там пока не комментируют.