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Евгений Афнагель: Давить на режим нужно как внутри Беларуси, так и извне

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  • 12.06.2017, 15:36
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Евгений Афнагель

Принципиальная позиция демократических стран всегда помогала добиться освобождения политзаключенных.

22 июня в Минск приезжают министры иностранных дел 17 стран Центральной и Восточной Европы.

Визит пройдет на фоне усиления репрессий в Беларуси. Возбуждены новые уголовные дела в отношении активистов оппозиции, за решеткой находятся 15 политзаключенных — участники «дела патриотов», а также Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный. Поэтому во время проведения встреч с участием европейских дипломатов и представителей белорусских властей должна прозвучать тема о нарушении прав человека в нашей стране. Об этом заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в комментарии для сайта Белорусского Национального Конгресса.

— После весенних акций протеста в Беларуси вновь появились политзаключенные. Как бороться за их освобождение?

— Бороться нужно тем способом, который неоднократно доказал свою эффективность — с помощью давления на режим как внутри страны, так и извне. Все участники «дела патриотов» должны быть признаны политзаключенными. Многие, в том числе Белорусский Национальный Конгресс, гражданская кампания «Европейская Беларусь», форум «Свабоду палітвязьням!», сделали это еще в марте — апреле. Непонятно, почему молчат старейшие правозащитные организации и лидеры оппозиционных партий.

Всем нам необходимо поддерживать узников, писать им, помогать их семьям. Важно, чтобы тема политзаключенных постоянно звучала в независимых СМИ. И, естественно, нужно выходить на уличные акции и требовать от властей немедленного освобождения патриотов. Ближайшие из них — 22 июня и 3 июля. От нашей солидарности зависит, как быстро политзаключенные выйдут на свободу.

— Вы также сказали о необходимости международного давления.

— В ближайшее время в Минске пройдут два крупных международных форума. 22 июня состоится встреча министров иностранных дел стран, входящих в Центрально-Европейскую инициативу (ЦЕИ), а с 5 по 9 июля — сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Эти мероприятия пройдут на фоне резкого ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси — массовых арестов, пыток в тюрьмах, фальсифицированных уголовных дел. Нужно понимать, что официальный Минск использует их для своей легитимизации и пропаганды.

Принципиальная позиция демократических стран всегда помогала добиться освобождения политзаключенных, а заигрывания с Лукашенко, наоборот, приводили к усилению репрессий. Поэтому хотелось бы задать гостям диктатора несколько важных вопросов:

— Прозвучит ли во время встречи министров ЦЕИ и сессии ПА ОБСЕ четкое требование к белорусским властям освободить политзаключенных и прекратить репрессии?

— Встретятся ли главы МИД европейских стран и участники сессии ПА ОБСЕ с родственниками белорусских политзаключенных, а также с правозащитниками и лидерами оппозиции?

От правильного ответа на эти вопросы во многом зависит срок нахождения за решеткой участников «дела патриотов», а также Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного.


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