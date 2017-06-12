Польский парапланерист случайно нарушил белорусско-польскую границу 1 12.06.2017, 18:55

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Он думал, что находится в Польше, а оказался – в Бресте.

В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф депортацией и запретом въезда в Беларусь, пишет kp.by.

Параплан белорусские пограничники заметили 11 июня. Он летел со стороны Польши почти на километровой высоте. Летающий объект увидели и местные жители, которые проинформировали «стражей» границы.

В ходе проведенных мероприятий нарушитель был задержан сотрудниками Брестской пограничной группы в 600 метрах от государственного рубежа сразу же после приземления, рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

42-летний поляк пояснил, что во время полета потерял ориентировку на местности. Когда приземлился, решил, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска. Мужчине удалось связаться с польской стороной и сообщить о своем положении.