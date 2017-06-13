Игорь Криушенко: Победа над новозеландцами придает уверенности 13.06.2017, 12:18

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Рулевой национальной сборной Беларуси по футболу рассказал, что для него значила вчерашняя победа.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Новой Зеландии (1:0), пишет «Прессбол».

- Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой. Новая Зеландия — команда другого плана, нежели болгары. Силовая, с таранными форвардами, из-за чего было много борьбы у центральных защитников. Мы в свою очередь пытались мяч опускать на землю, проводить быстрые атаки. Моментами удавалось неплохо, порой были шероховатости. Существенных возможностей у соперника не было, разве что в самом начале игры случился не очень приятный прострел прострел. Считаю, мы создали достаточно моментов для победы и жаль, что забили только один гол. Так что я доволен командой. Победа придает уверенности и оптимизма на будущее.