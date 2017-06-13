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Фотофакт: «Зеленые человеки» едут по Бресту на БТРах

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  • 13.06.2017, 12:50
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Центральные улицы города наводнили неизвестные на военной технике, в масках и камуфляже российского образца.

Об этом Charter97.org сообщил читатель из Бреста.

«О каких учения осенью Запад-2017 можно говорить, если уже сейчас по улицам Бреста «рассекают» на российских тиграх и БТРах военные, одетые в камуфляжную форму российского образца (горка). Именно такие «зеленые человечки» появились в Крыму перед оккупацией в марте 2014», - написал читатель.


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