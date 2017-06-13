Гомельские рыбаки возмущены платной рыбалкой на Днепре: Мы платим за воду и воздух! 13.06.2017, 17:01

За ловлю на донку и спиннинг придется заплатить 12 рублей в месяц.

Рыбаки возмутились расценками, которые установлены на реке Днепр. Речь идет об участке, который Гомельский облисполком сдал в аренду на 10 лет открытому акционерному обществу «Комаринский». В редакцию kp.by прислали копию «Режима платного любительского рыболовства на участке реки Днепр протяженностью 40,5 км от железнодорожного моста до створа южной части границы с Украиной с водоемами окунево-плотвичного класса площадью 46,3 га «Любитово», «Колесное, «Березки».

В документе прописано, что за лов рыбы руками, а также обычными удочками с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова платить не надо, но при этом необходимо оформить путевку, а вылавливать разрешается не более 5 кг рыбы в сутки. А вот за ловлю на донку, спиннинг, кораблик, дорожку, кружки, жерлицы, ставки придется уже заплатить 5 рублей в сутки, 12 руб. - в месяц, 30 руб. - за сезон. А если крючков у рыболова больше пяти, если он занимается подводной охотой или рыбачит с лодки, то плата в сутки составляет 15 рублей, в месяц - 30 руб., а в сезон - 100 руб.

- Это очень несправедливо. По одну сторону Днепра украинские рыбаки вылавливают рыбу бесплатно, а на другом берегу мы ловим ту же самую рыбу, только за деньги, - рассказывает пенсионер Дмитрий.

Тему широко обсуждают и в рыбацких сообществах в соцсетях. Например, Валерий пишет:

- Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства - Конституция Республики Беларусь, статья 13. Выходит, мы - народ, решили отдать арендатору исключительную собственность государства, чтобы он получал доход?

Рыбаки также не понимают, почему именно такие цены установил арендатор:

- Стоимость любого товара или услуги определяется калькуляцией, в которую входят расходы для предоставления этой самой услуги. Но почему деньги берутся за воду (воздух)? Почему 5 рублей, 15 рублей? Почему сезон 100 рублей? Кто установил эти цены, кто проверил?

Особенно обидно белорусским рыбакам за себя, когда они видят, что происходит на противоположном берегу. Тем более учитывая то, что Беларусь запрещает своим гражданам ночевать у реки из-за прохождения здесь приграничной полосы:

- Украинцы стоят десятками лагерей, дымятся костры, смеются дети. Звучит музыка. Народ отдыхает! Мы телевизор смотрим, на набережной сидим. А ведь у нас и войны нету, но почему-то все гораздо хуже, - рассуждают рыбаки.

А в это время

В Мозыре рыбаки и активисты продолжают борьбу против аренды участка Припяти. В выходные здесь провели уборку берега, на акцию собрались около сорока человек: семьи с детьми и рыбаки.

- Общественность способна самоорганизовываться и брать ответственность за будущее реки Припять. Никакие хозяева-арендаторы Припяти, нам не нужны, а единственный хозяин реки - это жители Мозырского района, - заявил экологический активист Павел Ноздря.

Недавно в Мозырском районе возник конфликт между властями и жителями города из-за сдачи в аренду 91 км реки Припять. Более 7 тысяч человек подписались под обращениями и петициями к властям с требованием не отдавать реку в аренду. Несмотря на это, в Мозырском райисполкоме прошел аукцион по определению арендатора, конкурс выиграл единственный участник - районная организация Белорусского общества охотников и рыболовов.

Но вскоре активистам пришло письмо из Минсельхозпрода, в котором говорилось, что подготовлен проект нормативного правового акта, исключающий возможность предоставления в аренду всех водотоков: рек и каналов. Проект направлен для рассмотрения президенту, и до принятия решения проекты договоров аренды рыболовных угодий, предусматривающие предоставление в аренду рек и каналов, Минсельхозпрод согласовывать не будет.