Как государство зарабатывает на здоровье белорусов 16 14.06.2017, 8:53

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Медицина в Беларуси бесплатная только для здоровых.

Валерия Томашова болеет диабетом 1 типа. Лица с таким заболеванием вынуждены регулярно контролировать уровень сахара в крови – последствия недосмотра могут быть трагические. Электронные устройства отслеживают состояние здоровья таких деток, как ангелы-хранители, говорится в репортаже «Белсата».

«Я каждые 15 минут, когда играю, то прикладываю прибор и проверяю. Некоторые дети чувствуют сами, что у них падает уровень сахара, а я нет», – говорит Валерия Томашова.

Современные устройства для замера сахара в крови в Беларуси не выпускают. И бесплатная медицина в нашей стране не обеспечивает ими нуждающтеся в них семьи. Родители приобретают электронику и расходные материалы к ней за собственный счет за границей, а это $ 250-300 в месяц. Но, как известно, международные посылки дороже 22 евро нужно растаможить, доплатив 30% от стоимости товара. О правиле «не можешь помочь – хотя бы не мешай» чиновники забыли.

Мать Валерии Томашовой говорит, что выгоднее заказывать у посредников из России, несмотря на то, что они «накручивают цену».

«Кто-то страдает, а кто-то зарабатывает, – говорит Ольга Томашова. – Но это все равно дешевле, чем платить налог у нас».

Родители детей, больных диабетом, объединились и приняли коллективное обращение в Министерство здравоохранения с просьбой освободить от пошлины семьи, в которых дети имеют свидетельства об инвалидности. Составили перечень нужного оборудования и расходников. Собрали под документом более 200 подписей.

Из ведомства пришла отписка: мол, дети всем обеспечены, а насчет пошлин пишите в Пограничный комитет. Оттуда их направили в Комитет гуманитарной помощи, там – посоветовали обратиться в Совет министров, откуда перенаправили в Администрацию президента.

В прошлом году белорусский бюджет получил почти Br 2,5 млн пошлины от посылок, которые наши соотечественники заказали из-за границы. Это 1/20 стоимости праздничного парада на 3 июля. Сколько в этой сумме денег от таких вот нуждающихся семей?