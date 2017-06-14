Милиция отказалась вернуть книгу Андрея Санникова 1 14.06.2017, 10:29

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Книгу лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» отправили на повторную экспертизу.

Об этом следователь Первомайского районного отделения Следственного комитета Алеся Стречень сообщила координатору «Европейской Беларуси» Евгению Афнагелю, когда возвратила ему часть вещей, изъятых во время обысков 22 и 23 марта. Книги Андрея Санникова среди них не оказалось. Также милиция отказалась возвращать звуковую колонку, усилитель, дизельный генератор.

«Мне вернули только часть вещей, изъятых во время обысков накануне Дня Воли. Среди них два старых ноутбука, флешки, диски. Когда я спросил, почему среди вещей нет книги Андрея Санникова «Моя история», некоторый других изданий и видеокассет, следователь сказала, что они отправлены на экспертизу, которая может занять пару месяцев.

Также мне отказались возвращать звуковую аппаратуру и дизельный генератор. Они были изъяты сразу после задержания во время досмотра моего автомобиля и при мне доставлены в РУВД Первомайского района. Однако сегодня в дежурной части мне сообщили, что эти вещи находятся в городской ГАИ. Когда я обратился туда, мне ответили, что к ним ничего подобного не поступало, а изъятые вещи нужно искать в РУВД. Возможно, поискам поможет официальная жалоба или адвокат», - рассказал сайту Charter97.org Евгений Афнагель.

Напомним, книги Андрея Санникова уже конфисковывали у журналистки Ирины Халип на погранпереходе Привалки в ноябре прошлого года. Издание было отправлено на экспертизу, однако ничего противозаконного в нем нашли. Спустя три месяца книги вернули.