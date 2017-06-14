закрыть
14 июня 2017, среда, 12:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Семья из Барановичей: Раз в месяц покупаем три курицы на всех

  • 14.06.2017, 11:53

После решения взять кредит на жилье барановичская семья экономит на самом необходимом.

Как экономить, чтобы вытянуть покупку квартиры, ее ремонт и оставить чуть-чуть на жизнь – об этом intex-press.by рассказала читательница из Барановичей:

- До того, как наша семья ввязалась в долевое строительство, мы особо не экономили, а расходы планировали весьма условно. Но, когда только за кредит ежемесячно приходится отдавать сумму, которую далеко не каждому удается за месяц заработать, а голые стены ждут ремонта и мебели, начинаешь и считать, и планировать, и экономить. Даже при неплохих, по меркам нашего города, зарплатах.

Этот год, пока я досиживаю в декрете, наша семья из четырех человек (я, муж, ребенок и моя мама) живет общим бюджетом. Доход состоит из трех зарплат – маминой и мужа с двух работ, моего пособия по уходу за ребенком до трех лет и маминой пенсии. В сумме в месяц выходит около 2500 рублей – огромные, казалось бы, деньги. И когда мы первоначально планировали, как будем жить, выплачивая кредит и делая ремонт, то казалось, что моего пособия и маминой зарплаты (вместе около 900 рублей) вполне хватит на жизнь. Остальные деньги, за вычетом кредита, можно пускать на ремонт, чтобы к концу года переехать в свое жилье и слезть с маминой шеи.

Но в первый же месяц, когда денег не хватило и пришлось сильно влезть в «ремонтные», стало понятно, что без четких расчетов мы не то что до конца года, до пенсии ремонт не закончим. Поэтому в целях четкого распределения средств я выработала несколько простых правил, которые реально помогают контролировать расходы и значительно экономить.

Определить ежедневный лимит трат на продукты

Так как значительная часть бюджета семьи уходит на продукты, важно определить, какую сумму можно тратить в день и не превышать ее ни при каких обстоятельствах. Анализ магазинных чеков за последние месяцы показал, что если убрать из рациона все лишнее – вкусняшки, фастфуд, полуфабрикаты, покупать продукты чуть дешевле, то теоретически 10 рублей в день на поход в магазин должно хватать.

Практика подтвердила: в эту сумму «помещается» полпалки вареной колбасы, по половинке хлеба и батона, пакет молока, кусочек твердого сыра, два детских йогурта, пачка сухого печенья и пара небольших бананов (на фруктах-овощах и сладостях для ребенка решили не экономить). А так как в магазин нужно ходить не каждый день и набор продуктов каждый раз можно варьировать, то на эти деньги не просто можно жить, но даже не сильно себя ограничивать.

Брать в магазин небольшую сумму денег

Если в кошельке лежит небольшая сумма, то нет возможности положить в корзину чего-нибудь лишнего! Список продуктов, строго отведенная на покупки сумма, – и ты выходишь из магазина, потратив в два-три раза меньше обычного.

Не вестись на привлекательную упаковку и удобную фасовку

На упаковке и фасовке продуктов можно экономить внушительные суммы. Вот смотрите. Половинка черного хлеба, нарезанная и упакованная, стоит 92 копейки, а без упаковки – 53. То есть только на одном хлебе, если вы привыкли покупать по половинке в день, за месяц можно сэкономить почти 12 рублей! Или, к примеру, сыр. Упакованный брусок «Российского» сыра весом 210 граммов стоит более 2,5 рубля, а такой же кусок, но фасованный в магазине, обойдется примерно в 1,7 рубля.

Не переплачивать за то, что можно сделать своими руками

Мы, к примеру, покупаем раз в месяц три курицы и кусок свинины – примерно 2,5 кг лопатки или тазобедренную часть. Куры разделываем, грудки перекручиваем на фарш вместе со свининой – получается 3-3,5 кг свежего фарша. Куриных спинок и костей с грудок, оставшихся после разделки, хватает, чтобы девять раз сварить суп, а ножек-крылышек-голени – чтобы дважды запечь в духовке. И весь этот мясной пир обходится нам в 35 рублей в месяц.

Если брать свинину на кости, еще дешевле. Готовый фарш или куриная разделка в магазине стоят минимум на 20% дороже. Но мало того, что сала в магазинном фарше может быть больше, чем мяса, так еще и на несвежий продукт можно легко нарваться, особенно летом.

Или вот десерты. Килограммовый торт «Графские развалины» или «Медовик» стоит в кондитерской около 14 рублей. А такой же десерт, приготовленный своими руками, обойдется всего в 5–6 рублей. И, как говорится, никаких красителей и консервантов.

Инфографика Петр Карасюк

Покупать продукты меньшей жирности

Молоко, сметана, масло, творог с меньшим содержанием жира стоят дешевле. И медики говорят, что они полезнее.

Покупать кофе из Польши. Если бы мы с расходом порядка 700 граммов кофе в месяц покупали его в магазине, разорились бы. Но я нашла способ сэкономить: покупаю кофе у знакомых, которые ездят в Польшу. Тот же кофе известной марки, что продается в магазине, мне обходится почти втрое дешевле – всего 22,5 рубля за 500 г молотого и 200 растворимого.

Искать красные ценники

Экономить на бытовой химии, предметах личной гигиены и прочих непродовольственных товарах еще проще, чем на продуктах. Главное, не ждать, пока в тюбике останется последняя порция пасты, а в бутылке – последняя капля шампуня, а покупать товары впрок, пользуясь акциями и дисконтными программами. В крупных магазинах еженедельно выставляют на акции товары со скидками до 50%.

Правда, чтобы покупки действительно были выгодными, нужно мониторить цены не только в магазинах, предоставляющих большие скидки, но и в соседних, ведь «красный» ценник в одном магазине может оказаться вполне обычным в другом.

Регулярно посещать секонд-хенды и просматривать сайты с объявлениями

Для детей в секондах или по объявлениям можно найти замечательные наряды известных брендов в идеальном состоянии и просто за копейки. И лучше купить ребенку целый гардероб за 30–40 рублей, но б/у, чем одно платье или брюки, но новые. Тем более что редкие вещи в наших магазинах могут конкурировать по качеству с теми, что продаются в секондах.

А вот для меня лично секонды – не вариант: я почти не видела там для себя ничего подходящего. Возможно, не в те дни заходила, но факт. На рынках давно ничего не покупаю: качество не очень, мерить неудобно, а цены почти как в магазинах. В интернет-магазинах даже со скидками едва ли найдешь вещь, скажем, за 10 рублей. А вот сайты с объявлениями очень мне подошли. На одном из них я купила себе новые брюки, кофту и юбку известных брендов всего за 35 рублей! Пусть еще около 6 рублей я отдала за пересылку, но за такие деньги в Барановичах даже брюки хорошие не купишь.

Конечно, есть и минусы в таких покупках. Во-первых, приходится покупать одежду без примерки, ориентируясь только на замеры, предоставленные продавцом. Во-вторых, существует риск того, что вместо красивой вещи получишь «половую тряпку» и останешься без денег и обновки. Но, думаю, возможность купить хорошую вещь за 10–15 рублей некоторого риска стоит.

Сайты объявлений дают возможность легально заработать на эти покупки. В любом шкафу найдется пара вещей, которые стали малы или не прижились в гардеробе. Думаете, они никому не нужны? Попробуйте выставить их на продажу за символическую цену. Поверьте, вы удивитесь. В общем, если задаться целью, можно найти тысячу и один способ сэкономить. В том числе на ремонте. Но это уже совсем другая история.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?