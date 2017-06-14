Семья из Барановичей: Раз в месяц покупаем три курицы на всех 14.06.2017, 11:53

После решения взять кредит на жилье барановичская семья экономит на самом необходимом.

Как экономить, чтобы вытянуть покупку квартиры, ее ремонт и оставить чуть-чуть на жизнь – об этом intex-press.by рассказала читательница из Барановичей:

- До того, как наша семья ввязалась в долевое строительство, мы особо не экономили, а расходы планировали весьма условно. Но, когда только за кредит ежемесячно приходится отдавать сумму, которую далеко не каждому удается за месяц заработать, а голые стены ждут ремонта и мебели, начинаешь и считать, и планировать, и экономить. Даже при неплохих, по меркам нашего города, зарплатах.

Этот год, пока я досиживаю в декрете, наша семья из четырех человек (я, муж, ребенок и моя мама) живет общим бюджетом. Доход состоит из трех зарплат – маминой и мужа с двух работ, моего пособия по уходу за ребенком до трех лет и маминой пенсии. В сумме в месяц выходит около 2500 рублей – огромные, казалось бы, деньги. И когда мы первоначально планировали, как будем жить, выплачивая кредит и делая ремонт, то казалось, что моего пособия и маминой зарплаты (вместе около 900 рублей) вполне хватит на жизнь. Остальные деньги, за вычетом кредита, можно пускать на ремонт, чтобы к концу года переехать в свое жилье и слезть с маминой шеи.

Но в первый же месяц, когда денег не хватило и пришлось сильно влезть в «ремонтные», стало понятно, что без четких расчетов мы не то что до конца года, до пенсии ремонт не закончим. Поэтому в целях четкого распределения средств я выработала несколько простых правил, которые реально помогают контролировать расходы и значительно экономить.

Определить ежедневный лимит трат на продукты

Так как значительная часть бюджета семьи уходит на продукты, важно определить, какую сумму можно тратить в день и не превышать ее ни при каких обстоятельствах. Анализ магазинных чеков за последние месяцы показал, что если убрать из рациона все лишнее – вкусняшки, фастфуд, полуфабрикаты, покупать продукты чуть дешевле, то теоретически 10 рублей в день на поход в магазин должно хватать.

Практика подтвердила: в эту сумму «помещается» полпалки вареной колбасы, по половинке хлеба и батона, пакет молока, кусочек твердого сыра, два детских йогурта, пачка сухого печенья и пара небольших бананов (на фруктах-овощах и сладостях для ребенка решили не экономить). А так как в магазин нужно ходить не каждый день и набор продуктов каждый раз можно варьировать, то на эти деньги не просто можно жить, но даже не сильно себя ограничивать.

Брать в магазин небольшую сумму денег

Если в кошельке лежит небольшая сумма, то нет возможности положить в корзину чего-нибудь лишнего! Список продуктов, строго отведенная на покупки сумма, – и ты выходишь из магазина, потратив в два-три раза меньше обычного.

Не вестись на привлекательную упаковку и удобную фасовку

На упаковке и фасовке продуктов можно экономить внушительные суммы. Вот смотрите. Половинка черного хлеба, нарезанная и упакованная, стоит 92 копейки, а без упаковки – 53. То есть только на одном хлебе, если вы привыкли покупать по половинке в день, за месяц можно сэкономить почти 12 рублей! Или, к примеру, сыр. Упакованный брусок «Российского» сыра весом 210 граммов стоит более 2,5 рубля, а такой же кусок, но фасованный в магазине, обойдется примерно в 1,7 рубля.

Не переплачивать за то, что можно сделать своими руками

Мы, к примеру, покупаем раз в месяц три курицы и кусок свинины – примерно 2,5 кг лопатки или тазобедренную часть. Куры разделываем, грудки перекручиваем на фарш вместе со свининой – получается 3-3,5 кг свежего фарша. Куриных спинок и костей с грудок, оставшихся после разделки, хватает, чтобы девять раз сварить суп, а ножек-крылышек-голени – чтобы дважды запечь в духовке. И весь этот мясной пир обходится нам в 35 рублей в месяц.

Если брать свинину на кости, еще дешевле. Готовый фарш или куриная разделка в магазине стоят минимум на 20% дороже. Но мало того, что сала в магазинном фарше может быть больше, чем мяса, так еще и на несвежий продукт можно легко нарваться, особенно летом.

Или вот десерты. Килограммовый торт «Графские развалины» или «Медовик» стоит в кондитерской около 14 рублей. А такой же десерт, приготовленный своими руками, обойдется всего в 5–6 рублей. И, как говорится, никаких красителей и консервантов.

Инфографика Петр Карасюк

Покупать продукты меньшей жирности

Молоко, сметана, масло, творог с меньшим содержанием жира стоят дешевле. И медики говорят, что они полезнее.

Покупать кофе из Польши. Если бы мы с расходом порядка 700 граммов кофе в месяц покупали его в магазине, разорились бы. Но я нашла способ сэкономить: покупаю кофе у знакомых, которые ездят в Польшу. Тот же кофе известной марки, что продается в магазине, мне обходится почти втрое дешевле – всего 22,5 рубля за 500 г молотого и 200 растворимого.

Искать красные ценники

Экономить на бытовой химии, предметах личной гигиены и прочих непродовольственных товарах еще проще, чем на продуктах. Главное, не ждать, пока в тюбике останется последняя порция пасты, а в бутылке – последняя капля шампуня, а покупать товары впрок, пользуясь акциями и дисконтными программами. В крупных магазинах еженедельно выставляют на акции товары со скидками до 50%.

Правда, чтобы покупки действительно были выгодными, нужно мониторить цены не только в магазинах, предоставляющих большие скидки, но и в соседних, ведь «красный» ценник в одном магазине может оказаться вполне обычным в другом.

Регулярно посещать секонд-хенды и просматривать сайты с объявлениями

Для детей в секондах или по объявлениям можно найти замечательные наряды известных брендов в идеальном состоянии и просто за копейки. И лучше купить ребенку целый гардероб за 30–40 рублей, но б/у, чем одно платье или брюки, но новые. Тем более что редкие вещи в наших магазинах могут конкурировать по качеству с теми, что продаются в секондах.

А вот для меня лично секонды – не вариант: я почти не видела там для себя ничего подходящего. Возможно, не в те дни заходила, но факт. На рынках давно ничего не покупаю: качество не очень, мерить неудобно, а цены почти как в магазинах. В интернет-магазинах даже со скидками едва ли найдешь вещь, скажем, за 10 рублей. А вот сайты с объявлениями очень мне подошли. На одном из них я купила себе новые брюки, кофту и юбку известных брендов всего за 35 рублей! Пусть еще около 6 рублей я отдала за пересылку, но за такие деньги в Барановичах даже брюки хорошие не купишь.

Конечно, есть и минусы в таких покупках. Во-первых, приходится покупать одежду без примерки, ориентируясь только на замеры, предоставленные продавцом. Во-вторых, существует риск того, что вместо красивой вещи получишь «половую тряпку» и останешься без денег и обновки. Но, думаю, возможность купить хорошую вещь за 10–15 рублей некоторого риска стоит.

Сайты объявлений дают возможность легально заработать на эти покупки. В любом шкафу найдется пара вещей, которые стали малы или не прижились в гардеробе. Думаете, они никому не нужны? Попробуйте выставить их на продажу за символическую цену. Поверьте, вы удивитесь. В общем, если задаться целью, можно найти тысячу и один способ сэкономить. В том числе на ремонте. Но это уже совсем другая история.