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В Минске экскаватор ковшом «прошил» электробус

  • 14.06.2017, 12:03

Авария с участием трех транспортных средств произошла на Партизанском проспекте.

По предварительным данным, в ДТП утром 14 июня никто не пострадал.

— ДТП с участием электробуса и строительной техники. Левая сторона электробуса значительно повреждена. Задние боковые стекла разбиты, кузов по левой стороне имеет серьезные сквозные повреждения. По ходу движения слева от электробуса стоит строительная техника: экскаватор и погрузчик, — сообщил tut.by читатель.


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