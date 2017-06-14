В Минске экскаватор ковшом «прошил» электробус 14.06.2017, 12:03

Авария с участием трех транспортных средств произошла на Партизанском проспекте.

По предварительным данным, в ДТП утром 14 июня никто не пострадал.

— ДТП с участием электробуса и строительной техники. Левая сторона электробуса значительно повреждена. Задние боковые стекла разбиты, кузов по левой стороне имеет серьезные сквозные повреждения. По ходу движения слева от электробуса стоит строительная техника: экскаватор и погрузчик, — сообщил tut.by читатель.