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В Праге попала под трамвай белорусская художница Юлия Качук

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  • 14.06.2017, 13:21
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Трагическое ДТП в чешской столице произошло сегодня ночью.

Пресс-секретарь полиции Праги Томаш Гулян озвучил изданию Idnes.cz одну из версий случившегося:

«Женщина ехала на сцепном приспособлении между вагонами, либо хотела пробраться через него между вагонами трамвая на трамвайной остановке. А водитель, не подозревая, что у него находится человек между вагонами, набрал скорость».

Расследование трагического случая длилось несколько часов, до 03:30 движение на месте происшествия было остановлено.

Погибшей оказалась 31-летняя белоруска, художница Юлия Качук — ее тело опознала подруга. Юлия жила в Праге и занималась искусством. Отец художницы — известный краевед из Зельвы Юрий Качук, сообщает «Белсат».

«Инцидент сейчас расследуют детективы отдела расследования дорожно-транспортных происшествий, которые выясняют причину происшествия, которая поможет определить степень ответственности каждого участника», — добавил Томаш Гулян.

Белорусы Чехии собирают деньги для семьи Юлии Качук

Белорусы Праги сегодня в 21:00 с цветами и свечами соберутся у чешского Национального театра, где произошла ужасная авария. На месте состоится сбор денег для семьи погибшей. Те, кто не может прийти, но хотят помочь, могут писать на [email protected]


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