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Максим Винярский: 22 июня потребуем освобождения политзаключенных

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  • 14.06.2017, 14:04
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Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Каждый может внести свой вклад в это требование.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«…От рождения и до смерти мы связаны с другими прошлым и настоящим. И каждый наш проступок, как и каждое доброе дело, рождает наше будущее».

Сегодня в следственных изоляторах и тюрьмах Беларуси по политическим мотивам находятся 16 человек. Двое из них, Михаил Жемчужный и Дмитрий Полиенко, уже получили сроки, еще 14 – пока под следствием. Кроме того, ожидают суда еще несколько человек, задержанных накануне Дня Воли.

Можно долго кивать на власть, дескать это она виновата в том, что люди лишены свободы за свои убеждения, но правда проще и жестче, виноваты не только, те кто творит зло, но и те кто молчит, делая вид что его это не касается.

Как стены и здания сложены из отдельных камней, так и любое начинание состоит не только из идеи — фундамента, но и из тех, кто встает за нее. Идея проста – немедленное освобождение политзаключенных и прекращение репрессий. Каждый может внести свой вклад в это требование — вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов. Если жизнь и свобода политзаключенных тебе не безразлична – выходи и требуй их освобождения.

22 июня состоится встреча министров иностранных дел стран, входящих в Центрально-Европейскую инициативу. Это хорошая возможность напомнить европейским политикам о ценностях на которых стоит современная Европа, показать что права человека для всех нас — европейцев — не пустой звук.

Я, также, как и ряд других политиков и общественных активистов, призываю тех кому не безразлична судьба политзаключенных, собраться на Октябрьской площади города Минска 22 июня в 18:00. Там мы заявим о своей позиции и потребуем освобождения политзаключенных. Важен каждый голос, каждое действие или бездействие.


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