Андрей Шарендо возглавил коалицию БНК в Бресте 14.06.2017, 15:05

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Андрей Шарендо

Главными задачами коалиции станут борьба за освобождение политзаключенных и народные акции протеста.

Вчера в Бресте прошла встреча лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича и Владимира Некляева с политическими активистами из Бреста.

Об этом Charter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо.

«На встречу в редакции газеты «Брестский курьер» пришло больше 30 человек. Там были как активисты оппозиции - гражданской кампании «Европейская Беларусь», Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), оргкомитета Белорусской христианской демократии - так и представители Независимого профсоюза РЭП и просто политически активные люди: блогеры, участники народных акций протеста, не принадлежащие к каким-либо организациям. Брестский Блогер Срегей Петрухин проводил стрим встречи.

Николай Статкевич и Владимир Некляев рассказали о деятельности и целях БНК и ответили на вопросы активистов. Больше всего пришедших на встречу людей интересовало, как будет происходить объединения оппозиции. Именно эти вопросы и задавались больше всего: как и когда произойдет объединение, кто готов стать лидером, который поведет людей. Активисты разных организаций отметили, что люди в Бресте готовы к такому объединению.

В итоге было принято решение о создании региональной коалиции БНК в Бресте. Руководителем коалиции избрали меня, заместителями руководителя Наталью Папкову из БСДП (Народная Грамада) и Александра Храпко из БХД. Как глава региональной организации я также был делегирован в Раду БНК.

Было решено, что главными направлениями нашей деятельности станут, во-первых, компания по солидарности и требованию освободить политзаключенных, а также помощь рассерженным белорусам в проведении и организации уличных акций. Все приехавшие из районов Брестской области активисты подчеркивали, что социально-экономическая ситуация там крайне обострена: люди не имеют работы и готовы протестовать и выходить на улицы. Люди настроены решительно и только ждут лидера, который бы призвал их выйти на акции. Сами жители регионов просили передать на встрече с лидерами БНК: мы ждем от политиков, что они будут действовать более решительно».

Напомним, что сейчас в состав Рады БНК входят 14 руководителей региональных коалиций и 7 представителей общенациональных организаций. От каждой области в Раду БНК может входить не более 3 руководители региональных коалиций.