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Отец погибшей художницы: Дочь говорила, что никогда не поднимет лукашенковский флаг

  • 14.06.2017, 19:42
Юлия Качук
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы Праги призывают приносить цветы и свечи на место трагического происшествия.

В ночь на 13 июня в Праге трагически погибла 31-летняя Юлия Качук, белорусская художница, дочь краеведа из Зельвы Юрия Качука, автора популярной кулинарной книги «Сила вкуса», передает «Радыё Свабода».

В Праге Юля Качук получила высшее экономическое образование. Работала в транспортной компании и занималась искусством. В 2013 году приняла участие в выставке современного независимого искусства в чешской столице. За несколько дней до трагического происшествия Юлия Качук была в Беларуси, заключала контракт с белорусскими фирмами, - рассказывает отец Юрий Качук.

Семья Юли сейчас в отчаянии. Они связались с посольством Беларуси в Чехии, но пока точно не понимают, как будет проходить процедура возвращения тела дочери на родину.

«Я не знаю, как все это делать, - говорит Юрий Качук. - Единственная дочь. За что? Мне 54 года. Карел Гот ее работы отбирал на выставке в Праге. Она хокку и танки писала. Все делала для людей, жила для людей. Была лучшая ученица в школе. Когда ее заставляли поднять лукашенковский флаг, говорила, что никогда его не поднимет, ведь наш флаг - святой бело-красно-белый. Она потому и уехала ... Больше у меня и жены ничего нет. 32 года живем с ней душа в душу. Это такая беда. Я не верю, что такое могло произойти».

«Юлия Качук была для меня как дочь, - говорит член семьи, ответственный секретарь управы сейма Консервативно-христианской партии БНФ Алесь Чехольский, который пытается помочь родителям. - Она могла занять авторитетную позицию в свободной Беларуси. Она была настоящей белорусской по духу, так ее отец воспитал».


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