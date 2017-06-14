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Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против РФ

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  • 14.06.2017, 22:15

Законопроект принят с пунктом, который не позволит президенту США отменить санкции без согласования с Конгрессом.

Сенат США подавляющим большинством голосов - 97 «за» и двое «против» - проголосовал за ужесточение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года, передает liga.net.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий высказались за то, чтобы Россия «заплатила еще большую цену за агрессию в Украине и вмешательство в выборы президента США».

«Америка должна продвигать санкции и показывать пример другим, как нужно относиться к нарушителю международного права», - заявил один из сенаторов-республиканцев.

Он добавил, что надо вводить более серьезные санкции, чтобы показать Путину, что США не станут терпеть «брутальные нарушения международного права и вмешательство в наше право выбирать себе своих лидеров».

«Эти санкции также покажут России и другим странам, которые захотят вмешаться в наши выборы, что мы не станем этого терпеть... Эти санкции нужны для того, чтобы сказать президенту России: «Ты заплатишь за свои действия», - отметил сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер.

По его мнению, надо показать России, что возмездие США за вмешательство «будет резким и скорым».

Представители обеих партий в Сенате США накануне, 12 июня, договорились принять новый пакет санкций против РФ. Более того, «влиятельные сенаторы» из комитетов по делам банков и иностранных дел объявили о том, что новые ограничительные меры против государства-оккупанта включат в законопроект об антииранских санкциях - чтобы ускорить их принятие.

«Поправки... предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательства в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии», - говорится в заявлении группы сенаторов.

Документ предлагает введение санкций против «коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству Асада и кибератакам от имени российского правительства».

Новые санкции также затронут ключевые секторы экономики РФ - горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроения и железнодорожную отрасль.

Этот законопроект принят с пунктом, который не позволит президенту США отменить или смягчить санкции без согласования с Конгрессом.


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