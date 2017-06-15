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Видеоблогер Влад Бумага собирает своих поклонников на «Борисов-Арене»

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  • 15.06.2017, 9:23
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Блогер согласился на предложение футбольного клуба БАТЭ.

Видеоблогер Влад Бумага собирает своих поклонников на «Борисов-Арене». Он согласился на предложение футбольного клуба БАТЭ, передает euroradio.fm.

Как известно, Бумага в свой день рождения собрал поклонников в минском торговом центре Galleria. Однако пришло около 3 тысяч подростков и организаторы, опасаясь давки, остановили встречу. После этого о Владе Бумаге, у которого на YouTube-канале более полутора миллионов подписчиков, рассказали многие СМИ.

Пресс-служба ФК БАТЭ написала ему 6 июня: «Влад, мы знаем, где всем твоим поклонникам хватит места! Приглашаем тебя устроить еще одну вечеринку на лучшем стадионе Беларуси — "Борисов-Арене» — на матче БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» во вторник, 20 июня. Ты станешь ВИП-гостем поединка и сможешь без помех провести свою фотосессию в нашей уютной фотозоне». Также видеоблогеру предложили поболеть «за самый титулованный футбольный клуб Беларуси».

Влад Бумага думал больше недели. В четверг он написал в соцсетях, что принимает предложение ФК БАТЭ и будет на матче чемпионата Беларуси, призвал прийти туда армию своих поклонников.


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