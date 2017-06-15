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Украинский футболист: Весенние марши показали, что у терпения белорусов есть предел

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  • 15.06.2017, 11:58
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Легионер из Харькова рассказал о жизни и переменах в Беларуси.

Украинец Максим Воронин — игрок мини-футбольного клуба «Лидсельмаш». На прошлой неделе его команда взяла бронзу чемпионата Беларуси. В проекте «Легионеры» портала tut.by 34-летний футболист рассказал о впечатлениях от жизни в Беларуси.

Максим Воронин никогда не задумывался о переезде в Беларусь — он играл в донецком «Шахтере», который являлся брендом в Украине. Но зимой 2013 года клуб распался. Футболист перешел в харьковский «Локомотив» и стал в его составе чемпионом страны. В конце сезона харьковчане не продлили контракт с Ворониным, и он был готов заканчивать карьеру.

− Казалось, все складывается против меня. Как говорят футболисты, думал собирать финты и ехать домой. Тут мне позвонил тренер «Лидсельмаша» Виктор Тарчило и позвал на просмотр. Я был разбит, подумал: «Куда он там зовет? Беларусь — это же так далеко!». Но Виктор Константинович поговорил со мной, как родной отец. Я решил съездить на разведку, а там и контракт подписал.

«Лида – это вообще Туманный Альбион»

Поначалу была сильная ностальгия: все-таки от Лиды до Харькова — 1200 километров. Пришел на первую тренировку после 17 часов езды в поезде и трех в маршрутке, толком не выспавшись, пытался нормально играть — ничего не получалось. Ребята поначалу невзлюбили меня, но уже через месяц мы здорово подружились.

Воронин заработал репутацию спортсмена, которого ценят одноклубники и ненавидят соперники. Сам футболист с улыбкой реагирует на такую характеристику и поясняет:

− Еще в Украине у меня был имидж грубого и агрессивного игрока. Я из тех, кто жесткой игрой в обороне заставляет оппонентов плакаться и возмущаться, — пару раз поплатился за это карточками, удалениями и дисквалификациями. Хотя жена говорит, что в жизни я очень добрый. Не люблю проигрывать на поле и объясняю футболистам, которым не хватает антропометрических данных, что надо быть злее. После поражений даже не звоню жене часа три-четыре, а просто отхожу.

Воронин живет в Лиде уже три года, а раньше и вовсе не слышал о существовании такого города.

− Мне очень нравится тишина и спокойствие Лиды. Когда только приехал, было очень темно и сыро: как выйду с тренировки — уже стемнело. У вас тут вообще Туманный Альбион. Зато когда потеплело, стал наслаждаться красотой, идиллией и блаженством вокруг. В Лиде нет шума и гама, метро и троллейбусов, набитых людьми. В Донецке тяжело дышалось из-за близко расположенных шахт, а в Беларуси много лесов, поэтому воздух свежий.

«Я украинец до мозга костей и переживаю за свою страну»

По словам игрока «Лидсельмаша», в Украине меньше бюрократии, а четкий белорусский порядок имеет свои плюсы и минусы:

− Когда жена приезжает в гости, надо следить, чтобы она находилась в стране не больше 90 дней за год. С другой стороны, это помогает контролировать поток мигрантов. Ко мне как к иностранцу каждые полгода наведываются милиционеры — в Украине нет такого контроля (друг грузин семь лет прожил без регистрации, и никто его ни разу не проверил).

Максим Воронин помог нескольким украинским игрокам по мини-футболу перебраться в Беларусь после того, как обстановка на родине стала напряженной и нестабильной.

− Парни интересовались вариантами, но в «Лидсельмаше» легионерский состав был полностью укомплектован. Пару футболистов со временем заиграли в ВРЗ, «Дорожнике» и «Столице». Вообще, ребята переезжали, только если было конкретное предложение по работе. Хотя некоторые украинцы просто пытались найти себя в другой стране (когда в Донецке начали бомбить и жить стало невмоготу).

Еще пару лет назад нельзя было представить, что в городе развернутся боевые действия. В «Лидсельмаше» играл Саша Хурсов, который планировал будущее в Донецке: купил там квартиру, продумывал бизнес. Недавно он ездил в Украину, чтобы элементарно проверить, цела ли квартира. Даже людям, у которых там недвижимость, нужно делать пропуск и ждать несколько дней разрешения на въезд.

Футболист «Лидсельмаша» не занимает ничью сторону в политических играх. Он четко обозначает:

− Я украинец до мозга костей и переживаю за страну, а на чьей стороне находится правда — сказать сложно. У нас есть море, горы, полезные ископаемые, просто надо было этим правильно распорядиться.

«Как показывают мартовские марши, даже у белорусского терпения есть предел»

Воронин говорит, что большинство белорусов разделяют позицию России по украинскому вопросу.

− Думаю, это в первую очередь связано с информационной политикой — здесь в основном показывают российские новости. Плюс в финансовом плане у Беларуси многое завязано на России. Иногда зомбирование и пропаганда доходят до маразма: как можно говорить, что в Западной Украине едят детей? У нас такие новости даже в юмористических шоу высмеивают. Человек смотрит — и на подсознательном уровне у него откладывается эта информация.

Немногие из белорусов ментально похожи на украинцев. Вы мягкие и терпеливые, а мы более наглые и изворотливые. Когда в команде случаются ссоры, тренер говорит белорусским парням: «Надо стоять друг за друга горой». У нас это в крови. Я в ультимативной форме поддерживаю своих: не буду играть или уйду вместе с ними, если сложится неприятная или несправедливая ситуация.

Хотя, как показывают мартовские марши, даже у белорусского терпения есть предел. В Беларуси ты должен говорить то, что хотят услышать, и не всегда можешь высказать то, что думаешь на самом деле, − а в Украине много говорят, никто никого не слышит, непонятно, где правда, поэтому толку тоже мало. Теперь мы должны правильно воспитать своих детей, чтобы у них сформировалось другое мышление.

Я смотрю на Польшу и восхищаюсь: да, у них Европа, да, бензин по евро с хвостом, но они сумели наладить красоту, чистоту и качественную жизнь. У нас же 10−15 процентов людей жируют, а остальные выживают. Это жесткое классовое разделение ужасает.

Максим соглашается: Украина очень разнообразна — в противоположных частях страны свои герои, диалекты и традиции. Но при этом есть более важные ценности, которые сплачивают народ:

− Я патриот своей страны, но разговариваю на русском языке, потому что вырос в Харькове. Украина разнообразная. У меня есть приятели из Львова. Что их отличает? Наверное, то, что они более набожные и правильные — каждое воскресенье местные посещают церковь, хотя ходят слухи, что там живут убежденные националисты.

Моя мама выросла в селе под Киевом — она общается на суржике. А папа вообще русский (родился в Соликамске), но разделяет украинскую позицию. Мама ездила на Майдан со своей сестрой — бесплатно, просто за идею и надежду на лучшее будущее. В Украине много точек зрения. Моя мама еще тот политик: как ни приеду — она постоянно в телевизоре, разговаривает с «ящиком». Причем она не только слушает и внимает, а формирует собственное мнение. Иногда спорит с сестрами, обосновывает свою позицию. В Украине многие следят за политикой, и, наверное, это одна из главных тем во время семейных сборов.


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