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Минобороны скрывает, сколько стоит парад на 3 июля

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  • 15.06.2017, 15:04
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Как следует из ответа Минобороны журналистам, деньги на парад возьмут из средств, потраченных на «текущее содержание Вооруженных сил».

Министерство обороны ответило на официальный запрос «Еврорадио» по поводу назначенного на 3 июля 2017 года военного парада. В запросе журналисты просили ответить, сколько точно будет стоить проведение и организация назначенного на День Независимости парада и из каких источников расходуется необходимое финансирование.

15 июня из Минобороны получен следующий ответ:

«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением парада войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики) 3 июля 2017 года, осуществляется в пределах средств, выделенных Министерству обороны на текущее содержание Вооруженных сил из республиканского бюджета».

Таким образом, называть точную цифру стоимости парада Минобороны не стало, хотя именно это и было главным вопросом журналистов. Констатируется очевидное: деньги — из республиканского бюджета. Интересно то, что первоначально деньги из бюджета выделялись Минобороны на «финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением парада войск», а не на «на текущее содержание Вооруженных сил». Это означает, что средства на парад возьмут из тех, что предназначались на заработки военным, их материальное и продовольственное обеспечение, ремонт военной техники и так далее. Так как в бюджете на 2017 год нет отдельной статьи по финансированию парада.

Пока помимо «финансирования из республиканского бюджета» о параде известно лишь то, что в нем, по словам министра обороны Андрея Равкова, примет участие до 220 единиц военной техники. И то, что решением cовмина за подписью премьер-министра Андрея Кобякова определено, кто будет помогать Минобороны готовить военную технику к параду. Так, техническим обслуживанием и ремонтом гусеничных шасси занимается производственно-торговое частное унитарное предприятие «Минотор-сервис», а колесных шасси — Минский завод колесных тягачей. Необходимые эмали приобретаются у ОАО «Лакокраска», а черный битумный лак — у акционерного общества «Белхим».

Сколько все это будет стоить, не сообщается. Зато известно, что никакого тендера на приобретение перечисленных товаров и услуг не проводилось.

Напомним, Лукашенко дал приказ не экономить на организации военного парада по случаю Дня Независимости и сделать его «максимально зрелищным».

«Если уж мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, который впечатляет, для этого же и производится. Это же демонстрация, мы показываем людям, что не зря едим хлеб военный», — сказал Лукашенко.


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