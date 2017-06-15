Пять причин, почему Осмоловка не должна исчезнуть 6 15.06.2017, 17:42

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Фото: onliner.by

Стало известно, что новый проект застройки минского квартала, известного как Осмоловка, предусматривает полный снос застройки.

Имеют ли эти двухэтажные дома в центре Минска историко-культурную ценность, «Наша ніва» говорила со знатоком Минска, искусствоведом Сергеем Хоревским, автором книги «Асмалоўка: дамы і мары».

1. Люди

В этом квартале выросло три поколения людей, которые не хотят выезжать из Осмоловки. Для людей это не просто родной район, но дома их отцов и дедов. Не понимать этого права людей на их историю, на семейную память — это бесчеловечно и аморально.

2. Архитектура

Этот архитектурный ансамбль представляет собой международную ценность. Проектировщики, архитекторы были из Украины и России: Михаил Ручко, Абрам Даниляк и академик Михаил Парусников. Последний — автор знаковых зданий в Москве, Петербурге, Харькове, а также в Минске на проспекте Независимости.

Есть такой же квартал-близнец в Днепродзержинске в Украине, но там он был построен для работников гигантского химического комбината. И, конечно, за все эти годы был добит полностью.

Нечто подобное сохранилось в Эстонии, Латвии, Литве и там осуществили реновацию. Такие дома там оберегают, они стали частью ландшафта.

Осмоловка — это единственное место, где подобный комплекс зданий остался целостным кварталом. В свое время, кроме упомянутых выше архитекторов, в его создании участвовал и наш земляк Михаил Осмоловский, который в 1945—1951 годах возглавлял Управление делами архитектуры при Кабинета Министров БССР. Именно с его фамилией и связано народное название — Осмоловка. И то, что этот квартал — единственный уцелевший на просторах бывшего СССР в своей первозданности, уже само по себе важно.

Этот квартал служит иллюстрацией стиля, представлений того времени об образе жизни, о комфорте. Все то, чтобы называться памятником архитектуры, у Осмоловки есть.

3. Мемориальное значение

Первоначально эти дома строились для военнослужащих рядом со штабом Белорусского военного округа (нынешним Министерством обороны). Туда планировалось поселить высокопоставленных офицеров, генералитет. Некоторое время там проживали герои Советского Союза, маршалы. Среди прочих — родной брат Петра Машерова Павел, он там прожил всю жизнь.

А еще один квартал Осмоловки отдали Управлению по делам искусства. Был тогда там такой руководитель Лютарович. Поэтому и застройку иронично назвали «поселком Лютаровича». Туда поселили возвращенных из эвакуации народных художников, разных заслуженных деятелей.

Там поселилась целая династия известных художников Щемелевых — дед, сын, внук, их жены, Татьяна Разина. Целый клан, целое племя.

Художник Генрих Бржозовской жил там, его отец приехал в свое время в Минск делать внутренний дизайн Красного костела, всю столярку. И вот сын его стал одним из первых заслуженных деятелей искусства БССР, автор более 2000 картин. Его дочь Людмила, балерина, стала самой молодой заслуженной артисткой СССР.

Сразу туда отвели один дом для еврейского театра БССР, вернувшегося из эвакуации. Потом эти артисты стали дикторами на радио.

До наших дней в мансардах Осмоловки работают художники: Нестеров, график Павловец, Руслан Вашкевич. На некоторых домах там можно повесить втрое больше памятных досок, чем на доме, где музей Петруся Бровки, по улице Карла Маркса. Столько там жило деятелей культуры, профессуры! В Минске мало где можно встретить такой квартал, настолько насыщенный памятью, как Осмоловка.

4. Экологическая ценность

В Осмоловке все еще проживают две семьи, предки которых жили в этих кварталах до революции 1917 года. А в центре квартала сохранились чудом деревья, которым более 100 лет.

Сразу после войны жены военнослужащих увлекались садоводством и там высаживали всяческие экзоты. За прошедшие 75 лет многие растения сформировали уникальный биоценоз, который стал домом не только для людей, но и для птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Там обитают даже два вида летучих мышей.

С точки зрения экологии, вырезать в центре Минска сад, которому более 100 лет, — это безумие и преступление. Понятно, что во время сноса домов деревья сохранять не будут. И что бы нам ни говорили о компенсационных посадках, то потребуется столетие, чтобы они приобрели такую же ценность.

На этом месте в разы предлагают увеличить транспортный поток. Это резко ухудшит экологическую ситуацию не только в домах на месте Осмоловки, но и в привлекательных соседних районах.

5. Спокойный отдых

В Минске «парятся» насчет отсутствия пешеходных улиц. Фактически Осмоловка и выполняет функции такого вот променада. Из соседних кварталов приходят беременные или мамы с колясками, где в тишине, в зелени можно провести время. Это место для спокойного отдыха. Не надо переживать, что тебя там задавит машина. Аналогов в Минске такому району нет. Это уникальная среда.