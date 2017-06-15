Китайцы будут делать упаковки из белорусской картошки 23 15.06.2017, 20:16

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Чтобы выпустить 100 тонн упаковки, потребуется около 300 тысяч тонн картофеля.

Китайцы планируют организовать в нашей стране в Китайско-белорусском индустриальном парке «Большой камень» предприятие по производству биоразлагаемых упаковок из полилактида, передает «Еврорадио».

Инвестиции компаний из КНР составляют 500 миллионов долларов. Китайские бизнесмены считают, что полилактид «может совершить революцию». Упаковка, изготовленная из него, должна сменить привычную для всех пластиковую упаковку. Упаковку из полилактида используют не только в пищевой промышленности, но и при производстве одежды и в здравоохранении. Планируется, что эту продукцию продавать по всему миру, большая потребность в ней и в Китае.

Как отмечает журнал “ Белорусское сельское хозяйство», основное сырье для производства полилактида — картофель и кукуруза. В Китае такое сырье дороже, чем в Беларуси. Чтобы выпустить 100 тонн упаковки из полилактида, потребуется около 250 тысяч тонн кукурузы или 300 тысяч тонн картофеля. В Беларуси как раз есть свободный ресурс — около 300 тысяч тонн картофеля. Но при необходимости будут расширены площади его посадки.