Кремль потерял День России Иван Преображенский, «Немецкая волна»

15.06.2017, 20:26

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Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российская власть утратила монополию на государственные торжества.

Антикоррупционный митинг, заявленный Алексеем Навальным на 12 июня, прошел не так и не там. Вместо проспекта Сахарова оппозиционер призвал всех выйти на Тверскую улицу, где власти Москвы организовали праздничные гулянья. Навального на несогласованном с властями митинге не было: политика задержали на выходе прямо в подъезде его дома и отвезли в ОВД "Даниловский". Там он провел несколько часов, а затем был приговорен к 30 суткам ареста за неповиновение полиции и повторное нарушение правил организации митингов.

Однако задержание лидера едва ли сказалось на активности протестующих. Отсутствие Навального могло повлиять только на митинг в столице, но не на протесты в более чем сотне других городов страны.

Москва - не главная

Наибольшее внимание СМИ и соцсетей 12 июня, как, впрочем, всегда, было приковано к Москве. Сколько придет на разрешенный митинг на проспекте Сахарова? Заполнят ли протестующие Тверскую улицу? Что будет с Алексеем Навальным? Будут ли в Москве задержания, сколько людей окажутся в автозаках? Все это - резонные вопросы, но они отвлекают от главного - протест переместился в регионы.

Статистика задержаний в последние годы парадоксальным образом стала едва ли не главным показателем успеха оппозиционной акции. Так вот, Москву по этому показателю догнал, а если брать число жителей, то "перегнал" Санкт-Петербург. По данным "ОВД-Инфо", в столице задержали около 900 человек. Примерно столько же - в Санкт-Петербурге, где на Марсовом поле также проходил несанкционированный митинг. Увеличилось - по сравнению с 26 марта - и число городов, где прошли протестные акции. Численность участников региональных митингов также выросла.

Стратегия Навального по открытию региональных штабов, ставка на социальные сети и молодежь - успешно работает. Еще несколько лет назад многие считали, что если в России и есть оппозиция, которая может вывести людей на улицу по всей стране, то это компартия. Теперь "навальнисты" успешно списывают коммунистов в тираж, возглавляя региональный протест.

День другой России

Российская власть утратила монополию на государственные торжества. С начала 1990-х она боролась вначале за создание обновленного пантеона российских праздников, а затем - за его полную приватизацию. Вначале отменили 7 ноября, лишив коммунистов их дня. Затем оказалось, что 4 ноября (День народного единства) давно уже застолбили националисты, и Кремлю пришлось бороться с "русскими маршами".

С 9 мая и 23 февраля больших проблем не было. А вот 12 июня и 12 декабря - День России и День конституции - Кремль "отжимал" у либералов. Первый праздник власть в итоге успешно приватизировала, а второй - просто сделала рабочим днем. Правящему классу, больному ностальгией по СССР, сложно было привыкать к 12 июня - дню провозглашения суверенитета России. Однако ради укрепления собственной власти верхушка заставила себя и, казалось, уже победила и собственное предубеждение, и саму природу праздника. Вместо дня независимости от Советского Союза праздник начал превращаться в еще одно милитаризованное (что видно по фестивалю "реконструктов" на Тверской) шоу.

И вдруг в одночасье власть утратила монополию на 12 июня. Молодежь протестовала под российскими флагами, радостно распевая гимн страны. У нее нет, как у старшего поколения, предубеждения против бывшего сталинского (позднее просто советского) гимна. Возможно, многие даже не знают ничего об его истории.

И вот 12 июня - уже праздник патриотизма, но оппозиционного. Под российским флагом, под гимн - но против Кремля. Теперь на очереди борьба за них - за флаг и гимн. И кто знает, какие еще символы попытается отобрать у Кремля это молодое поколение, которое не помнит другого режима в России, кроме путинского, и желает узнать кого-нибудь новенького.

За кем победа?

Власти пока ведут себя предсказуемо. Насилие, мол, было корректным, а сами протестные акции провалились. Навального прокремлевские эксперты сравнивают с попом Гапоном, а сами протестные акции называют провокациями, которые не смогли помешать россиянам радостно отпраздновать День России. Тем не менее, на этом этапе Алексей Навальный точно победил. Победил хотя бы потому, что решил сразу три важные задачи.

Во-первых, никто уже не вспоминает его поражение в судебном споре с миллиардером Алишером Усмановым. Во-вторых, он подтвердил, что является политиком, известным далеко за пределами Садового кольца. Наконец, он продолжил свою президентскую кампанию. После митинга 12 июня 2017 года Навальный стал еще на шаг ближе к тому, чтобы убедить всех в своей безальтернативности. А когда большинство россиян поверят, что вместо Путина может быть только Навальный, то сами президентские выборы уже не будут играть роли. Рано или поздно смена власти все равно произойдет. Но Навальному еще нужно доказать, что для страны он лучше своего предшественника.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»