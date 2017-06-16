Игорь Криушенко о спасении Капского: Вылез из воды – и сразу хлопнул стакан виски 4 16.06.2017, 12:46

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вода в тот день была ледяная, градусов пять.

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Кайко рассказал о спасении председателя правления БАТЭ Анатолия Капского.

— Капский рассказывал, как вы в Турции его из воды вытаскивали. Та же история — вашими словами...

— Я тренировал БАТЭ, мы поехали в Турцию на три недели. Сбор долгий, состоял из нескольких циклов, после каждого из которых — выходной. Вот в один свободный день решили выбраться всей командой в горы. Как раз тогда прилетел и Анатольич. Привезли нас — а там красивейшее горное озеро. Накрыли хороший стол, нажарили шашлыков, позволили ребятам немного пива. Сидели, общались...

И тут Капский решил покататься на водном мотоцикле. Спасательного жилета не было. Как не было и специального шнурка на ключе зажигания, который нужно фиксировать на руке. Это для того, чтобы в случае падения ключ выдернулся, мотоцикл заглох и остался рядом. Короче, все одно к одному. Разогнался Анатольич, заложил крутой вираж — ну и перевернулся...

Мы спокойно сидим, кушаем шашлык, смотрим — может, дурачится человек. Но он раз под воду уходит, другой... И видно, что всплывать ему все тяжелее. Когда поняли, что Капский тонет, поднялся крик. Сопровождавшие нас турки прыгнули в лодку. Ну и я — быстро скинул одежду, нырнул и поплыл. Добрались к Анатольичу одновременно — вместе и вытащили. Стресс был сильнейший. Как-то сразу пришло осознание, что человеческая жизнь может оборваться в любой момент. Вода была ледяная — градусов пять. Потряхивало меня прилично. Вылез — и сразу хлопнул стакан виски, залпом.

— Где так плавать научились?

— Занимался в детстве. С шести лет. Успехи были, так что в один день встала дилемма: плавание или футбол. Тренер приходила к родителям, уговаривала, чтобы оставили меня в бассейне. Но они все же выбрали футбол.