Дело политзаключенных-патриотов передали в Следственный комитет 2 16.06.2017, 13:59

7,412

СК начал производство по «делу о создании незаконного вооруженного формирования».

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следственным комитетом в соответствии с подследственностью принято к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 (создание незаконного вооруженного формирования) УК, возбужденное Комитетом государственной безопасности.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, деятельность незаконного вооруженного формирования относится к категории преступлений против общественной безопасности.

Следственным комитетом продолжаются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела.

Уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) УК Беларуси Комитетом государственной безопасности прекращено», - говорится в сообщении.

Напомним, что по сфабрикованному КГБ «делу патриотов» за решеткой находятся 14 человек.