«Немецкая волна»: Гомельские видеоблогеры «подменяют собой государственные СМИ» 16.06.2017, 14:54

Максим Филипович

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельщина последние полгода держит лидерство в среде политического блогерства Беларуси.

«Подменяет собой государственное СМИ» - это не шутка, а строчка из милицейского протокола, составленного на гомельского видеоблогера Максима Филипповича. Причиной такой необычной формулировки в протоколе назван рост популярности «его телеканала» и влияние 33-летнего Филиповича на формирование общественного мнения граждан Беларуси. На самом деле речь идет лишь о канале под названием «Гарантий нет» на видеохостинге Youtube. За ролики собственного изготовления гомельчанина хотят привлечь к административной ответственности по статье 22.9 КоАП «Незаконное изготовление продукции СМИ», пишет «Немецкая волна».

Канал простой семьи

Начинал Максим Филиппович с видеосъемок некачественных китайских товаров, которые приходили после заказа в интернет-магазинах. Чтобы вернуть деньги, поясняет он, нужно указать причину возврата. Фиксируя на видео брак, Максим и научился обращаться с камерой, а позже стал выкладывать эти ролики на Youtube, чтобы поделиться опытом с другими пользователями. Свой канал блогер зарегистрировал еще осенью 2014 года. В описании он назван «каналом простой семьи из Беларуси».

Максим Филиппович не считает, что занимается политикой и подчеркивает, что не состоит ни в одной из оппозиционных организаций. А вот белорусские власти его считают политическим блогером. Жизнь сильно изменилась, признается Максим, когда количество постоянных подписчиков канала приблизилось к 25 тысячам, а число просмотров перевалило за 5 миллионов.

Этот момент совпал по времени с акциями протеста против декрета Лукашенко №3, прозванного в Беларуси «дармоедским». Кроме гомельской акции 19 февраля Максим Филиппович освещал события в Бресте, Молодечно и Пинске, размещая ролики в Сети. Реакцией властей стали 30 суток ареста: суды рассматривали один за другим четыре дела в отношении видеоблогера - он вспоминает, что не успевал отбыть один срок, как ему добавляли новый. Говоря о своей мотивации, Филиппович указывает, что ему надоело молчать и обсуждать лишь с женой на кухне события, происходящие в стране. Ни о месяце за решеткой, ни о будущем возможном штрафе он не жалеет: «Я за то, чтобы правда перла из всех щелей», - говорит Максим Филипович.

Будет прецедент?

Последний протокол в отношении видеоблогера был составлен в начале июня. По мнению старшего лейтенанта милиции Дмитрия Акулича, Максим Филипович незаконно изготовил и распространил «очередное информационное сообщение путем размещения на канале «Гарантий нет» платного видеохостинга Youtube, используемого как СМИ, посредством глобальной компьютерной сети интернет».

13 июня суд Советского района Гомеля не стал рассматривать это дело, отправив его на доследование. Но это не значит, что дело прекращено. Автор роликов опасается, что суд скорее всего состоится, и ему грозит штраф от 20 до 50 базовых величин (220-545 евро в эквиваленте) - такова санкция части 2 статьи 22.9 КоАП.

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец считает, что в таком случае будет создан прецедент, ведь ранее по статье 22.9 судили лишь журналистов-фрилансеров, сотрудничавших с западными СМИ без аккредитации МИДа. И обвинению в судах было очень непросто доказать, что у редакций этих СМИ были договорные отношения с белорусскими гражданами. «Доказывать же, что у Филиповича есть договор с редакцией Youtube, - это уже зашкаливание абсурда», - подчеркивает Бастунец.

Лидеры новой волны

Но тут же признает, что белорусские суды рассматривают подобные дела «не очень квалифицированно». А логика милиции такова, чтобы приравнять Youtube к СМИ. Учитывая, что данный видеохостинг зарегистрирован не в Беларуси, выходит, что это иностранное СМИ, и, следовательно, Максим Филипович является корреспондентом иностранного СМИ и работает без аккредитации МИДа.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко вспоминает, что познакомился с Филиповичем в декабре прошлого года - тот пришел за юридической помощью, и случай его был необычен. По одному декрету президента, продолжает правозащитник, парня уволили, а по другому тут же записали в «тунеядцы».

Судаленко считает, что гомельских видеоблогеров можно смело назвать лидерами новой волны, и это результат весенних акций протеста против «дармоедского» декрета. Они не имеют опыта политической борьбы, но, в отличие от столичных коллег, «не постят котиков, а говорят об общественных проблемах». Почему именно Гомель дает стране популярных блогеров, Судаленко сказать не берется. Возможно, играет роль полумиллионное население и статус самого большого города страны после Минска.

«Роторная жатка»

Еще одним ярким явлением белорусской блогосферы можно назвать гомельскую группу «Роторная жатка», состоящую из трех человек и ведущую прямые эфиры на канале «Беларуское Поле Экспериментов». С юмором и в язвительной форме Виктор Рубцов, Артем Шапоров и Дмитрий Сабуров рассказывают про местные реалии. Они не скрывают, что, по сути, являются «пацанами с района», жителями разных спальных районов Гомеля. «И мы ориентированы на таких, как мы», - объясняет Рубцов.

Познакомились парни, собирая подписи против декрета №3, вместе участвовали в митингах, прошли через администравтиный арест. Поначалу никаких планов создать свой канал на Youtube у них не было - ребята снимали все подряд на смартфоны, а потом смотрели видео на компьютере. И лишь через месяц это увлечение переросло в нечто большее.

При этом из троих приятелей только Виктор Рубцов ранее проявлял некоторый интерес к политической ситуации в стране. Он сын известного гомельского политузника Юрия Рубцова, который принципиально носил майку с лозунгом «Лукашенко, уходи». Когда на суде у Юрия ее изъяли, то оказалось, что эти слова вытатуированы у него на груди. Юрий Рубцов был осужден за оскорбление судьи, позже выехал в Германию, где пытался получить политическое убежище.

Теперь его сын с друзьями высмеивают существующие политические порядки в Беларуси. Даже само название «Роторная жатка» - это словосочетание из сказанной невпопад тирады Александра Лукашенко во время одного из его «обращений к народу». «Мы не боимся смеяться над властью, но не боимся смеяться и над собой», - говорят участники «Роторной жатки».