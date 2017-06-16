Российская бронетехника совершит марш-бросок до Бреста 1 16.06.2017, 15:15

Военная техника также проедет через Оршу, Минск и Березу.

Первый бронепробег по маршруту Москва — Брест — Москва стартует 17 июня в российской столице, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в российской Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество».

Более 15 единиц демилитаризованной техники, в том числе БТР и БРДМ, отправятся от Поклонной Горы по маршруту Москва — Одинцово — Голицыно — Можайск — Вязьма — Смоленск — Орша — Минск — Брест — Береза — Москва. Участники мероприятия планируют установить рекорд, который войдет в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершенный на восстановленной бронетехнике XX века. Будет преодолено свыше 2 300 км пути.

Кульминацией бронепробега станут памятные мероприятия в Бресте 22 июня. Всего их во время марш-броска по территории России и Беларуси планируется провести двадцать.

Акция получила поддержку мэрии Москвы. В торжественной церемонии старта примут участие представители дипломатических миссий стран СНГ. Бронепробег пройдет при поддержке Московского Патриархата Русской Православной церкви, Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» (Беларусь), Белорусского республиканского союза молодежи.